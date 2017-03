Nach Derby-Erfolg den Klassenerhalt im Visier

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Den Tischtennis-Herren des JSV Schwedt ist gegen den ESV Prenzlau ein wichtiger Derbysieg in der Landesliga gelungen. Im Duell zweier ersatzgeschwächter Teams waren die Oderstädter stärker, siegten verdient mit 8:4 und haben nun den Klassenerhalt vor Augen.

Während die Schwedter weiterhin auf Bernd Woite verzichten mussten, fehlten bei den Kreisstädtern mit Matthias Münn, Tobias Marggraf, Jörg Wesolowski und Joey Voss gleich vier Stammspieler. Beim JSV überzeugte Tony Stolzenburg in seinem dritten Einsatz erneut, während die Ersatzspieler der Kreisstädter (Wolfgang Rösler, Jannis Mattwich, Carl Lucas Zühlke) weiter auf ihre ersten Erfolge in der Landesligasaison warten müssen.

Nach den Doppeln stand es unentschieden. Das Schwedter Spitzendoppel Bela Balint/Lucas Bösang (3:0 gegen Mattwich/ Zühlke) siegte für seine Farben genauso wie das Prenzlauer Doppel Gernot Verch/Rösler (knapper Fünf-Satz-Erfolg gegen Volker Klemm/Stolzenburg).

Im Einzel konnte erwartungsgemäß bei den Prenzlauern allein Routinier Verch dem Gastgeber Paroli bieten. Gegen Balint (12:10 im fünften Satz), Klemm und Bösang (jeweils 3:1) setzte er sich knapp durch. Dagegen konnten sowohl Balint als auch Klemm gegen Materialspieler Rösler überzeugend gewinnen.

Gleiches gilt für Bösang und Stolzenburg, die im unteren Paarkreuz jeweils ohne Satzverlust gegen Mattwich und Zühlke blieben. Den Schlusspunkt hinter den ungefährdeten Schwedter Sieg setzte Balint, der gegen Mattwich in drei Sätzen siegte.

Mit diesem Sieg haben die Schwedter nunmehr 10:18 Punkte und belegen Tabellenplatz 6. Sie haben sich einen kleinen Vorsprung vor der Abstiegszone erarbeitet, in der sich mit dem TTC Bernau, Rot-Weiß Werneuchen, dem TTV Fürstenberg/Havel und Bblau-Weiß Eggersdorf vier Teams befinden. Die Oderstädter treffen in den letzten vier Spielen aus diesem Quartett noch auf Werneuchen und Eggersdorf und haben es damit selbst in den Händen, den Klassenerhalt zu schaffen. Mit der zuletzt gezeigten Leistung dürfte das unbedingt zu schaffen sein!

Punkte für Schwedt: Bela Balint (2,5), Volker Klemm (1), Lucas Bösang (2,5), Tony Stolzenburg (2)