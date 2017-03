Bayern verlieren im Eurocup gegen Málaga

artikel-ansicht/dg/0/

Vor 6014 Zuschauern im Audi-Dome waren Reggie Redding (15) und Vladimir Lucic (13) der erfolgreichste Werfer für die Münchner. Beim Gast aus Spanien traf Nemanja Nedovic (21) am häufigsten. «Wir waren vielleicht zu nervös», sagte Lucic bei Telekom-Basketball nach der durchaus vermeidbaren Niederlage.

Das erste Kräftemessen der Serie hatte der FC Bayern mit 91:82 vor heimischem Publikum gewonnen. Nachdem das Djordjevic-Team am Freitag aber mit 67:82 in Málaga verloren hatten, fiel nun die Entscheidung in München. Und die Gäste erwischten die Bayern auf dem falschen Fuß.

Die Münchner fanden im Entscheidungsspiel nie zu ihrer Form, liefen früh einem Rückstand hinterher. Nach dem ersten Viertel stand es 10:17. Das zweite Viertel gestalteten die Hausherren mit 17:17 ausgeglichen. Das 27:34 zur Halbzeitpause war zunächst das Signal zur Aufholjagd: Anton Gavel mit seinem Korb zum 42:41 bescherte den Bayern-Basketballern die Führung. Doch vor dem Schlussabschnitt lagen die Gäste wieder mit 52:44 in Front. Die Münchner steckten nicht auf, beim 66:69 kurz vor der Schlusssirene durften sie wieder hoffen. Doch Malaga brachte den Sieg über die Zeit, weil die Münchner auch in der entscheidenden Phase einfach zu viele Fehler machten.