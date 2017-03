Bruno Bohn ist Welt-Cup-Sieger

artikel-ansicht/dg/0/

Zu den Wettkämpfen in den verschiedenen Gewichtsklassen waren insgesamt etwa 4000 Kämpfer aus der ganzen Welt in die irische Hauptstadt gekommen. Für Eberswalde gingen auf die Matte: Anastasia Hoffmann in der Klasse bis 32/37 kg Pointfighting (PF), Bruno Bohn bei den Junioren (- 89 /94 kg) und Männern (-84/89 kg PF), Melina Akin (+65 kg Junioren) und (-70 kg Frauen) sowie der Trainer Ricardo Kremps in der -57/63 kg.

Am ersten Wettkampftag der Irish Open wurde der Teamfight ausgekämpft, bei dem das Team um Ricardo Kremps im Viertelfinale gegen Italien knapp ausschied. Einen Tag später starteten die Einzelklassen. Hier lief es für Ricardo Kremps ähnlich wie bei den Team Fights, nach zwei gewonnenen Kämpfen schied er knapp im Viertelfinale aus. Bei Melina Akin lief es genauso wie bei Ricardo, sie zeigte zwei gute Kämpfe, musste sich aber in dem um den Halbfinal-Einzug knapp geschlagen geben.

Bruno Bohn schied in den Männer-Klassen ebenfalls im Viertelfinale aus, aber bei den Junioren zeigte er was in ihm steckt. Im Finale bis 89 kg musste er sich mit einem Punkt geschlagen geben und holte Silber. In der hören Klasse bis 94 kg konnte ihn keiner stoppen. Nachdem er souverän seine Vorkämpfe gewinnen konnte, ließ er seinem Finalgegner keine Chance und holte sich den World-Cup-Sieg.