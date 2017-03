Ohne Berliner kein Bevölkerungswachstum

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die "complan Kommunalberatung" hat in einer Analyse Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken der Stadt Falkensee identifiziert und die Ergebnisse für den INSEK-Prozess ausgewertet. Den Bericht zu dieser "SWOT-Analyse" legte Geschäftsführer Matthias von Popowski am Montag im Stadtentwicklungsausschuss vor und ergänzte ihn um eine Betrachtung der Zuwanderungsströme in den letzten zehn Jahren.

"Ohne die Wanderungsgewinne aus Berlin hätte Falkensee keinen Bevölkerungszuwachs", schloss der Experte aus der Auswertung verschiedener Melderegisterdaten.

Gleichwohl gehört Falkensee heute zu den am schnellsten wachsenden Städten Deutschlands. Das Wohnen im Grünen ist noch immer Markenzeichen der Stadt und zählt durch die sich daraus ergebende hohe Lebensqualität laut Analyse zu ihren Stärken. Auch überörtliche Verkehrsanbindung und die wohnortnahe Infrastrukturausstattung sowie eine engagierte Bürgerschaft werden positiv hervorgehoben.

Als Schwäche betrachten die Experten dagegen das nicht ausreichend ausgestattete Stadtzentrum sowie Engpässe auf dem Wohnungsmarkt. Die Verkehrsinfrastruktur habe nur unzureichend mit der wachsenden Bevölkerung Schritt gehalten, so dass innerorts eine hohe Verkehrsbelastung festzustellen ist. Defizite gebe es in der Einrichtung von Begegnungspunkten in der Stadt, ebenso bei der Bereitstellung von Schul-, Kita und Hortplätzen.

Als Wirtschaftsstandort ist Falkensee wenig profiliert. Die hohe Zuwanderung in die Stadt hat laut "SWOT-Analyse" Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft. Die Interessen und Wünsche der Bewohner an das Zusammenleben in der Stadt differieren zum Teil erheblich. Dies mache sich auch in einer teilweise gering entwickelten Stadtidentität bemerkbar.

Vielfältige Möglichkeiten könnten sich unter anderem aus der Entwicklung und Gestaltung eines Stadtzentrums ergeben, das Wohn-, Versorgungs-, Arbeits- und Aufenthaltsfunktionen übernimmt.

Als Risiken werden mögliche Versorgungsdefizite in Teilräumen gesehen, außerdem weitere Preissteigerungen für Wohnraum und damit verbundene soziale Ungleichheiten.

Die Chancen für die Stadtentwicklung überwiegen die Risiken jedoch nach Auffassung von Popowskis deutlich.

Einigen Ausschussmitgliedern ging diese Betrachtung nicht weit genug, Stichworte wie Finanzentwicklung, soziale Fragen, Digitalisierung oder Biomassepotentiale fielen. Eine Auseinandersetzung mit diesen Themen fehle in der Analyse und sollte ergänzt werden.

Eine Beschlussempfehlung kam insoweit nicht zustande. Für eine weitere, auch inhaltliche Diskussion werden die Fraktionen nun ihre Änderungs- und Ergänzungswünsche für die "SWOT-Analyse" bis zur nächsten Ausschusssitzung schriftlich zusammenfassen.