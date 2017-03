Schallende Ohrfeige für Ministerpapier

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Als untauglich hat der Kreistag Uckermark den aktuellen Referentenentwurf der Landesregierung zur Kreisneugliederung bezeichnet. In einer offiziellen Stellungnahme wird der Gesetzentwurf als "ungeeignet zur Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform im Land Brandenburg" abgekanzelt. Schuld daran seien erhebliche Defizite. Einzelne Regelungen seien geprägt durch Gesetzesverweise, Ausnahmen und Rückausnahmen, was in der praktischen Anwendung vor Ort zwangsläufig zu Auslegungsspielräumen, Unklarheiten und Missverständnissen führen müsse.