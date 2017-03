Arbeitsmarktprogramm beschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Klare Worte fand Sozialdezernent Michael Garske am Mittwoch auf dem Kreistag. Mit dem neuen Arbeitsmarktprogramm der Landkreisverwaltung ändere sich auch die bisherige Zielrichtung: "Nicht mehr die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt ist das Wichtigste, sondern die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit." Besonders im Fokus stehen dabei Jugendliche unter 25 Jahren. "Das sind die Langzeitbezieher von morgen", so Garske. Aber auch Langzeitarbeitslose mit vielen Vermittlungshemmnissen rücken mit dem neuen Arbeitsmarktprogramm in den Mittelpunkt.