Veltener Biomanufaktur auf Wachstumskurs

Velten (HGA) Bei der Biomanufaktur Havelland in Velten stehen die Zeichen weiter auf Erfolg: 2016 erzielte der Biofleisch- und Wurstverarbeitungsbetrieb 8,7 Millionen Jahresumsatz und konnte diesen gegenüber 2015 um 16 Prozent steigern. Geschäftsführer Thomas Schubert kündigt nun an, zwei Millionen Euro in den nächsten anderthalb Jahren in den Umbau des Standorts zu investieren.