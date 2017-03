Thaerstraße birgt einige Gefahren

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Thaerstraße ist nur 4,30 Meter breit, der Fahrbahnbelag überwiegend marode, die Seitenstreifen sind unbefestigt und zerfahren. "Ein Begegnungsverkehr ist dort gerade mal zwischen zwei Pkw möglich. Bei Bussen, Lkw und den riesigen Landmaschinen, die dort regelmäßig verkehren, muss ausgewichen werden", skizzierte Anlieger Gernot Knispel die nicht gerade ungefährliche Verkehrssituation auf dieser Straße vor den Stadtverordneten. Das dort bestehende Tempolimit sei keine Lösung, weil sich kaum jemand daran halte und die Lärmbelästigung für die Anwohner teilweise erheblich sei, so Knispel. Er regte deshalb einen stationären Blitzer an. Wegen des schlechten Zustands der Thaerstraße, die aber zum Netz der Hauptstraßen zähle (auf denen gilt an sich Tempo 50), sei dort voriges Jahr Tempo 30 angeordnet worden, sagte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke. Er versicherte, dass die Thaerstraße, auf der in 24 Stunden rund 1 300 Kraftfahrzeuge verkehren, noch dieses Jahr saniert werden soll.