Vollgas auf der Piste zahlt sich aus

Durch die frühlingshaften Temperaturen mussten sich die mehr als 130 Starter auf sehr schwierige Pistenverhältnisse einstellen. Es bildeten sich in den Toren ungewohnt tiefe Spuren, die schon bald zu tiefen Mulden wurden. Keiner hatte bisher unter solchen Bedingungen trainiert. Die Barnimer Skisportler gingen jedoch mutig in die Wettkämpfe.

Insgesamt konnten sich die Sportler des WSV Wandlitz und des SV Schorfheide über 30 Medaillen freuen, davon 13 Gold-, zehn Silber- und sieben Bronzemedaillen. Dabei waren die Barnimer Sportler im Schülerbereich nicht nur zahlenmäßig gut vertreten, sondern konnten ihre Stärke und Dominanz voll unter Beweis stellen.

Mit Lucas Zurawski (U 8, WSV Wandlitz) war der jüngste Teilnehmer diesmal der Größte. Er konnte beide Rennen souverän gewinnen und strahlte am Ende über die Ehrung seiner hervorragenden Leistungen mit dem "Jüngstenpokal" des Landesskiverbandes Brandenburg.

Überraschend stark trumpften die U 10-Mädchen auf. Beim Riesenslalom am Samstag stellten die Barnimer alle Medaillengewinner. Über Gold freute sich Matilda Kramp, die mit deutlichem Vorsprung vor Clara Richter (beide WSV Wandlitz) und Martha Hasler (SV Schorfheide) gewann. Im Slalom vergaben Clara und Martha durch Stürze vordere Plätze. Matilda holte sich einen tollen Silberrrang hinter einer Sportlerin aus Cottbus.

Einen starken Auftritt legte Tomte Suter (SV Schorfheide) in der Altersklasse U 10 (Jungen) hin. Mit enormem Kampfgeist holte er sich im Riesenslalom nach einer Aufholjagd im zweiten Lauf den Sieg. Im Slalom konnte er sich ebenfalls durchsetzen und wurde erneut Landesmeister. Dieses Ergebnis komplettierte Niklas Bleyer (WSV Wandlitz) mit Bronze im Riesenslalom.

Die sechs Barnimer Mädels der U 12 hatten die Altersklasse fest in ihrer Hand, wobei es einen spannenden vereinsinternen Wettstreit um Gold gab. Emma-Louise Preidt (WSV Wandlitz) entschied mit vier Zehntelsekunden Vorsprung den Riesenslalom vor Inga Ducke (SV Schorfheide) für sich. Im Slalom siegte dank zweier couragierter Läufe Inga vor Emma-Louise. An beiden Wettkampftagen kam auch Lilian Zurawski (WSV Wandlitz) richtig gut durch die Kurven und machte mit dem Bronzerang den Dreifacherfolg perfekt.

Die Jungen der U 12 konnten nicht in den Titelkampf eingreifen. Diesen holte sich in beiden Disziplinen ein Potsdamer. Silber und Bronze gingen aber wiederum an die Barnimer. Im Riesenslalom sicherte sich mit einer Sekunde Vorsprung Richard Flemmig (SV Schorfheide) den zweiten Platz vor seinem Trainingskameraden Richard Kramp (WSV Wandlitz). Beim Slalom am Sonntag bereitete sich dann Richard Kramp durch zwei sichere und schnelle Läufe das schönste Geburtstagsgeschenk, denn er errang die Silbermedaille. An Richard Flemmig ging an diesem Tag Bronze.

Bei den Mädchen der U 14 gab es ebenfalls sehr spannende Titelkämpfe. Im ersten Durchgang des Riesenslaloms noch hinter der Führenden liegend, gab Lina Ducke (SV Schorfheide) im zweiten Lauf nochmal richtig Gas und schnappte sich den Titel. Am Sonntag wurde sie Zweite.

Die gute Fahrtechnik und der Mut von Leonhard Quoos (SV Schorfheide) wurden leider nicht belohnt. Aussichtsreich in Führung liegend, stürzte Leonhard im zweiten Durchgang des Riesenslaloms und schied aus. Selbiges Pech hatte er dann auch noch im Slalom.

Weitere Medaillen gab es in der U 18 für Anna Becker mit Silber und Bronze sowie für Lukas Gierth mit dem zweiten Platz im Slalom (beide WSV Wandlitz).

Auch im Erwachsenenbereich stellten die Barnimer einige erfolgreiche Teilnehmer. Dazu gehörte Sebastian Nieke (WSV Wandlitz). Er holte sich im Riesenslalom mit sehr knappem Rückstand den zweiten Platz. Am Sonntag gewann er das Rennen und wurde Landesmeister im Slalom. Ebenfalls im Slalom konnte sich Stefan Preidt (WSV Wandlitz) über die errungene Bronzemedaille freuen.

In ihrer Lieblingsdiziplin, dem Slalom, ging Ilka Ducke (SV Schorfheide) an den Start. Sie siegte bei den Damen mit klarem Vorsprung.

Erstmals stellten die Barnimer auch zwei Teilnehmer bei den Snowboardmeisterschaften, und dies ebenfalls erfolgreich. Maria Digritz wurde Landemeisterin der Damen. Mit nur 9/100-Sekunden Rückstand holte sich Patrick Polter Silber (beide WSV Wandlitz).

Damit ist die Wintersaison für die Barnimer Skisportler beendet. Nun beginnt bereits die Vorbereitung auf die nächsten Sommervergleiche und den nächsten Winter. Die Skisportler sind ab jetzt auf Inlinern und Skirollern unterwegs.

Wintersportinteressierte Kinder und Jugendliche erhalten unter www.wsv-wandlitz.de oder info@wsv-wandlitz.de weitere Informationen.