artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557970/

Am vergangenen Sonnabend erfolgte die Auslosung der Preisgewinner im Rahmen einer Veranstaltung mit Peter Ducke im Luthersaal Schmalkalden im "Grünen Tor". Dabei war auch Felix Appelfeller von der Hamburger Sportmarketing-Agentur Jung von Matt/Sport, die diese Aktion vermarktet und betreut und mit dem derzeitigen englischen Achtligisten intensive Kontakte pflegt. Vertreter des FC Sheffield in Schmalkalden war Matt Rainet, der auch für diese Hamburger Sportmarketing-Agentur arbeitet. Dieser verlieh der in Schmalkalden moderierenden Kristin Lenk die Ehrenmitgliedschaft des Sheffield FC um ihre besonderen Verdienste bei dieser Aktion. "Die einzige Bedingung dabei ist", so der ebenfalls in Schmalkalden weilende Frank Ganzkow, "dass Kristin Lenk einmal in ihrem Leben im Trikot des Sheffield FC auflaufen muss. Ich habe aber schon mit Rainet ausgemacht, dass auch ein Auftritt von Lenk dort reichen würde", erklärt Ganzkow, der Lenk sowohl bei ihren Moderationen als auch gesanglichen Auftritten unterstützt. "Es sind 1562 Euro zusammen gekommen. Mein herzlicher Dank gilt allen Spendern. Als Zeichen der Wertschätzung haben wir zehn Preise verlost. Der Hauptpreis, ein Wochenende in Dresden, ging zu meiner besonderen Freude nach Eisenhüttenstadt", erklärt André Roick, Inhaber der Firma My Art & More. Hans-Jürgen Kretschmann aus Fürstenberg ist der Gewinner der zwei Übernachtungen im Taschenbergpalais Kempinski in Dresden.

Das neue Ehrenmitglied des Sheffield FC ist bald wieder im Fürstenberger Kunsthof zu sehen. Am 1. April moderiert Kristin Lenk die bereits ausverkaufte Runde mit Biathlet Sven Fischer.