artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Volkshochschule bietet für Ende März/ Anfang April noch freie Plätze in den Kursen "Autogenes Training" und Familienforschung an. Ein Grundlagenkurs zum autogenen Training, einem Entspannungsverfahren, beginnt am Mittwoch, 22. März, von 18 bis 19.30 Uhr. Die Gebühr für zehn Unterrichtsstunden beträgt 26 Euro, ermäßigt 19,10 Euro.