Konzept händeringend gesucht

Trebatsch (MOZ) "Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos", sagt Ortsvorsteher Hans-Joachim Bochwitz einen Tag nach dem Beratungsgespräch zur Zukunft der Turnhalle in Trebatsch. "Wir brauchen ein Konzept", erklärt er dann. An dem Gespräch am Dienstagabend in der Verwaltung in Tauche nahmen Bürgermeister Gerd Mai, Bauamtsleiter Tobias Kasparick, der Ortsbeirat von Trebatsch, Gundula Reinke vom Projektierungsbüro Reinke aus Lieberose, Silvio Sommerschuhe, Vorsitzender des Sport- und Freizeitvereins Trebatsch und Andreas Thrams, Hausmeister der Halle in Goyatz, teil.

Zwei Möglichkeiten für die Halle in Trebatsch wurden im Gespräch skizziert. Eine Möglichkeit wäre, sie als reine Sporthalle zu erhalten, wobei sie dann nur für Sportveranstaltungen genutzt werden könnte, oder aber, die Halle in eine Mehrzweckhalle umzuwidmen, sodass verschiedene Nutzungen möglich wären. Unabhängig von der Variante ist und bleibt die Frage: Was für ein Konzept ist tragfähig?

"Eine Mehrzweckhalle lässt sich besser vermarkten", greift Hans-Joachim Bochwitz ein Argument aus der Beratung auf. Eine Mehrzweckhalle ist auch die Variante, zu der Silvio Sommerschuh tendiert. "Man müsste aber ein Konzept erstellen, dass die Sanierung und den Umbau rechtfertigt", erklärt er. Ideen hätte er zwar, um die Einnahmen zu erhöhen, Ideen wie Tanzveranstaltungen oder eine Kleintierschau, "aber man muss auch Leute finden, die dort Veranstaltungen ausführen würden", sagt er. Hans-Joachim Bochwitz seufzt: "Wir brauchen ein bis zwei Leute, die dafür brennen." Auf Anhieb fiele ihm aber niemand im Ort ein.

Eine Komplettsanierung der Halle würde die Gemeinde rund 400 000 Euro kosten. Jährlich laufen Betriebskosten in Höhe von etwa 8000 Euro auf. Wie also weiter verfahren? In rund vier Wochen soll es wieder ein Gespräch geben, berichtet der Ortsvorsteher. Gerd Mai war am Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen. "Für uns als Verein ist es keine Option, die Halle in welcher Trägerschaft auch immer zu übernehmen. Wir würden sie aber weiterhin nutzen", stellt indes Silvio Sommerschuh klar. Von den rund 80 Nutzern der Halle trainieren inzwischen die Fuß- und Volleyballer, sowie die Bogenschieß- und Frauengruppe in der Halle in Tauche - teilweise aber mit weniger Teilnehmern.