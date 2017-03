Beste Trapschützen kommen aus Prenzlau

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit dem "Start in den Frühling" haben die Trapschützen die Saison 2017 eröffnet. Der Veranstalter, die Schützengilde Schwedt, freute sich über die rege Teilnahme an diesem Frühlingstag. Mit 27 Teilnehmern, davon drei Frauen, erreichte der Wettkampf einen Teilnehmerrekord.

Start in den Frühling bei den Trapschützen: Zu den drei Frauen beim Wettbewerb auf der Anlage in der Breiten Allee gehörte die einheimische Mandy Deszpot © Carola Voigt

Geschossen wurden zwei Serien auf jeweils 25 Tonscheiben. Die beiden besten Schützen kamen einmal mehr aus Prenzlau: Eberhard Michalzik mit 44 von maximal möglichen 50 Treffern siegte vor Bernhard Wittstock mit 42 Treffern. In der Damenklasse lag Christina Penniger aus Rüdnitz mit 36 Treffern vor Mandy Deszpot aus Schwedt (25) sowie Peggy Domke-Meisel (20/Rüdnitz).

Über Platz 1 in der Schützenklasse konnte sich Michael Lehmann (Belling/39 Treffer) vor Steffen Deszpot (37) und Claudius Heyne (durch Stechen) sowie Philipp Haan (beide 33/alle Schwedter Schützengilde) freuen. In der Altersklasse siegte Frank Elis (Prenzlau/38). Mit 37 Treffern mussten sich gleich drei Sportschützen im Stechen beweisen. Hier lag am Ende Marco Heyne vor Jochen Müller (beide Schwedt) und dem Rüdnitzer Markus Eschenbach vorn.

Bei den Senioren A (Jahrgang 1950 bis 1961) siegte der Gesamtzweite Bernhard Wittstock vor den Schwedtern Friedrich-Wilhelm Kausch (37) und Matthias Harms (36). Bernhard Michalczik vor dem Schwedter Klaus Radloff mit 36 getroffenen Scheiben und Wilfried Rößler (Rüdnitz/35) lautete die Reihenfolge bei den B-Senioren.