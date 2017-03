Medaillen, Rekorde und ganz viel Aufregung

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) In Schwedt fand der erste Durchgang der Athletik-Liga im Gewichtheben für Kinder statt. Vom SV Motor Eberswalde nahmen sieben Sportler teil. Der Wettkampf bestand aus dem klassischen Reißen und Stoßen, aus einem leichtathletischem Teil sowie aus Bankdrücken.

In der Kategorie Schüler (13 bis 15 Jahre) gingen vier Eberswalder an die Hantel. Für Anton Engel war es sein erster Wettkampf. Entsprechend aufgeregt war er. Er schaffte im Reißen 20 kg und im Stoßen 33 kg. Die athletischen Übungen bereiteten ihm keine größeren Probleme. Mit einer Punktzahl von 277 Punkten und 53 kg im Zweikampf errang Anton den 5. Platz. Alexander Engel überzeugte vor allem im Reißen und Stoßen. Hier gelangen ihm sechs Versuche. Mit 45 kg im Reißen und 60 kg im Stoßen und einer Zweikampfleistung von 105 kg hob er persönlichen Rekord. Am Ende belegte er mit 298 Punkten den 3. Platz. Darius Wieberneit gelangen im Reißen 25 Kg und im Stoßen 33 kg. Mit 289 Punkten reichte es nur zum undankbaren 4. Platz.

Alexandra Engel überzeugte in den klassischen Disziplinen, konnte aber im Bankdrücken ihre Leistung nicht abrufen. Im Reißen hob sie 16 kg und im Stoßen 21 kg. Das Zweikampfergebnis von 37 kg bedeutete für sie eine neue persönliche Bestleistung. Mit 342 Punkten wurde sie Erste.

In der Alterskategorie Kinder A (11 und 12 Jahre) ging nur ein Eberswalder an den Start. Christopher Spist überzeugte vor allem im Reißen und Stoßen. Mit 8 kg im Reißen und 10 kg im Stoßen und einer Zweikampfleistung von 18 kg hob er persönliche Bestleistung. Mit 191 Punkten im Gesamtklassement holte er sich die Bronzemedaille.

Die jüngsten Heber des SV Motor Eberswalde waren Alexej Engel und Luan Bethke bei den Kindern C (8 Jahre und jünger). In dieser Altersklasse werden nur athletische und eine turnerische Übung verlangt. Für beide Sportler war es der erste Wettkampf überhaupt und die Aufregung war entsprechend groß. Am Ende erreichte Luan mit 322 Punkten den 2. Platz und Alexej ging mit 379 Punkten mit der Goldmedaille nach Hause.