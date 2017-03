Nützliche Zusammenarbeit hilft Eltern

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) An die 30 Stricksachen für Babys hat der Kreativzirkel der Volkssolidarität/Ortsgruppe Hegermühle an die Krankenkasse DAK-Gesundheit übergeben. Die Mützchen, Söckchen und kleinen Schuhe werden an junge Familien weitergereicht, die von der DAK betreut werden.