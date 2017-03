Lichtblick für Stadtrandsiedlung

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Bewohner der Stadtrandsiedlung müssen schon langsam beginnen, das Sparschwein zu füttern. In Kürze erhalten Sie Post von der Stadtverwaltung über eine Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Straßenbeleuchtung und der Gehwege, die im Sommer erfolgen soll.

Nostalgisch: Kopfsteinpflaster, Gehwegplatten und Straßenlaternen in der Stadtrandsiedlung sind wie hier in der Heinestraße schon in die Jahre gekommen und stammen noch aus tiefster DDR-Zeit. Im Sommer sollen hier die alten Freileitungen verschwinden und © Daniela Windolf

In der ländlich anmutenden Stadtrandsiedlung, im Volksmund auch "Zickensiedlung" genannt, soll es ab dem Sommer 2017 turbulent werden. Die Stadtverwaltung will noch in diesem Jahr die schon lange auf der Agenda stehende Erneuerung der Straßenbeleuchtung und die Sanierung der Gehwege in Angriff nehmen. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke Angermünde die dort noch vorhandenen Freileitungen als einige der letzten im Stadtgebiet überhaupt, außer Betrieb genommen und Erdkabel bis zu den Hausanschlüssen verlegt. Nun sollen die alten Holz- bzw. Betonmasten abmontiert werden. Gleichzeitig will die Stadt in diesem Wohngebiet die Straßenlampen modernisieren, die noch aus DDR-Zeiten stammen. Und auch die Gehwege sind, wenn überhaupt befestigt, mit den typischen quadratischen Gehwegplatten der 1960er Jahre gepflastert und verbergen Stolperfallen. Wie die Bauverwaltung auf MOZ-Anfrage mitteilt, werden die Anwohner Ende März bzw. Anfang April über die bevorstehenden Baumaßnahmen und über die Höhe der Kosten schriftlich informiert. Die Kosten werden derzeit auf 212 000 Euro geschätzt, die laut Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt anteilig auf die Anlieger umgelegt werden. Der kommunale Anteil ist im Haushalt der Stadt für dieses Jahr eingeplant. Die Bauleistungen werden demnächst ausgeschrieben. Für den ebenfalls im Straßenausbaubedarfsplan der Stadt aufgelisteten Ausbau des Mudrowweges mit neuer Asphaltschicht und Regenentwässerung gibt es derweil noch keinen konkreten Termin.

Zu den bereits laufenden Straßenbaumaßnahmen in diesem Jahr gehört der grundhafte Ausbau der Oderberger Straße. Die soll laut Bauvertrag zum 30. April fertig gestellt werden. Hier wurden die Grundstückseigentümer bereits vor einem Jahr im Frühjahr 2016 über die zu erwartenden Kosten schriftlich informiert.

In diesem Jahr werden darüber hinaus die Brücke über den Salbeibach in Stolpe neu gebaut sowie die Asphaltdecke auf der Straße von Mürow-Oberdorf bis zur B2-Brücke in Richtung Pinnow erneuert.