Ortmann startet bei GT-Masters

artikel-ansicht/dg/0/

Blumberg (MOZ) Der Barnimer Nachwuchs-Rennfahrer Mike Ortmann wird in der kommenden Saison im GT-Masters mitfahren. Das bestätigte kürzlich sein Teamchef Peter Mücke gegenüber dem Portal motorsport.com. Mücke Motorsport will nach zwölf Jahren in der DTM in die Rennserie einsteigen. Das ADAC GT-Masters ist eine Rennserie mit Sportwagen der Klasse GT3. Dabei muss jedes Auto mit zwei Fahrern besetzt sein.