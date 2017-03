Beirat fordert mehr altersgerechtes Wohnen

artikel-ansicht/dg/0/

Weitere Themen waren Beteiligungsmöglichkeiten in Ausschüssen, der Wunsch nach einem festen Ansprechpartner in der Verwaltung sowie grenzüberschreitende Ideen. Zudem forderte der Beiratsvorsitzende Frank Mende, mehr für altersgerechtes Wohnen in der Stadt zu tun: "Viele Senioren wünschen sich barrierefreie und bezahlbare Wohnungen, von denen aus man schnell und unkompliziert zum Einkauf, Arzt und in Kultur- und Sozialeinrichtungen gelangt. Hierauf muss bei der künftigen Stadtentwicklung weiter geachtet werden - von Seiten der Verwaltung und der Politik." Frank Mende äußerte auch Befürchtungen zu den Auswirkungen einer möglichen Kreisreform "Nach einer Einkreisung werden durch den Seniorenbeirat der Stadt nur noch jene seniorenpolitischen Aufgaben wahrgenommen, die die Stadt beeinflussen kann. Im Kreisseniorenrat haben wir weniger Stimmgewicht und die Schwerpunkte der Tätigkeit orientieren sich an der Gesamtsituation im Kreis. Unser ehrenamtliches Engagement würde hierdurch deutlich geschwächt."

Die Themen Stadtentwicklung und medizinische Versorgung sollen beim nächsten Termin am 9. Oktober beraten werden.

Kontakt zum Seniorenbeirat: Frank Mende, Tel: 0335 528470; Mail: seniorenbeirat-ffo@mail.de