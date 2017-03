Feuerwehr bekommt neue Uniformen

artikel-ansicht/dg/0/

Vogelsang (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Vogelsang erhält zehn Ausgangsuniformen. Das beschlossen die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung am Montagabend einstimmig. Die sogenannten K-1-Uniformen sollen in erster Linie repräsentativen Zwecken dienen. "Die Kameraden sind mittlerweile gewachsen und sollen auch künftig beispielsweise bei offiziellen Auftritten wie dem Volkstrauertag in angemessener Kleidung auftreten können", erklärte Bürgermeister Niels-Hagen Giesa die Hintergründe.