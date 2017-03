Aufbau-Boxer Kubeev ist Landesmeister

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der Eisenhüttenstädter Boxer Husein Kubeev hat sich bei den Landesmeisterschaften in Strausberg den Titel geholt. Am vergangenen Wochenende begann das erste Turnier-Wochenende mit den Brandenburgischen Landesmeisterschaften. Es waren zwei Kämpfer der SG Aufbau dabei. Allerdings hatten die Eisenhüttenstädter ihren einzigen Boxer im Männerbereich krankheitsbedingt abmelden müssen.

Zunächst trat Jeremy Edeling in der Altersklasse Junioren bis 57 Kilogramm gegen Assadula Askhabov vom TSV Empor Dahme im Viertelfinale an. Der Eisenhüttenstädter war von Anfang an der Stärkere im Ring und bestimmte den gesamten Kampfverlauf. Diese Dominanz und die klaren Treffer brachten den Gegner dann auch dazu, zur 3. Runde nicht mehr anzutreten. Somit kämpft er nächstes Wochenende im Halbfinale.

Für Husein Kubeev hieß es einen Tag später gegen Kordian Sobieszcyk von Ring Frei Ludwigsfelde in der Altersklasse Kadetten bis 37 Kilo zu bestehen. Husein war von der ersten Sekunde an immer in Bewegung und sehr flexibel in seinen Schlagkombinationen. Ein toller Kampf auf sehr hohem technischem Niveau. Nachdem der Gegner in Runde 2 auch angezählt wurde, gab es einen einstimmigen Sieg nach Punkten. Damit ist Husein Kubeev Landesmeister. Er hat sich für die im Mai anstehenden Deutschen Meisterschaften der U15 empfohlen. Der Jugendwart des Landesverbandes hat Trainer Frank von Mersewsky unmittelbar nach dem Kampf informiert, dass der Verband Kubeev dabei haben möchte.