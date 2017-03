Garagenverein bittet um Abriss-Aufschub

artikel-ansicht/dg/0/

Den 35 Garagen hinter dem alten Rathaus droht 2021 der Abriss. Die Wohnungsgenossenschaft Wobag will an Stelle des Rathauses zwei Wohn- und Geschäftshäuser bauen und drum herum das Gelände neu gestalten. Die Garagen stünden dem im Weg. Deshalb hat die Wobag bei der Stadt beantragt den Garagenkomplexes zu kaufen. Bis 2020 will die Wobag den jetzigen Nutzern zwar ihre Garagen lassen, so lange braucht sie auch mit dem Bau der neuen Häuser. Danach aber sollen die Garagen weichen und Platz machen für Parkplätze, Spielgeräte und Grünanlagen.

Anstelle des Rathauses soll die "Neue Mitte" von Schwedt entstehen. So nennt Wobag ihre Pläne für das neue Quartier. Auf der Abrissfläche des Rathauses entstehen zwei neue Häuser mit Tiefgarage. Die 50 Jahre alten Garagen kommen in den Plänen für die neue Mitte nicht mehr vor.

Wolfgang Nautsch und Volker Miersch vom Vorstand des Garagenvereins "Seilergang" haben dafür sogar ein gewisses Verständnis, "...da neue Wohnprojekte eine entsprechende Infrastruktur benötigen", schreiben sie in einem Brief an den Schwedter Bürgermeister. Sie bitten in dem Brief aber um einen Kompromiss. Von den 35 Garagen soll demnach vorerst nur die unmittelbar am Rathaus stehende Zeile mit 13 Garagen abgerissen werden. Damit wäre für die Wobag Platz für Außenanlagen oder Stellplätze. Für die übrigen 22 Garagen, die sich in der zweiten, vom Neubau weiter entfernten Garagenzeile befinden, bitten sie um einen Abrissaufschub. Der Garagenverein schätzt ein, dass sich bis 2020 ohnehin die Zahl der Nutzer durch Umzug oder aus Altersgründen auf diese Größenordnung verringert.

Einen Schutz ihrer Pachtverhältnisse, wie ihn Garagengemeinschaften mit privat auf fremden Grund und Boden errichteten Garagen genießen, die vor dem 3. Oktober 1990 bestanden, soll der Garagenkomplex Seilergang angeblich nicht besitzen. Die Wobag hat dazu Rechtsauskunft einer renommierten Kanzlei eingeholt, die davon ausgehen, dass das Pachtverhältnis ohne Probleme gekündigt werden kann. Der Garagenverein sieht das anders und führt die Verträge ins Feld, die seinerzeit die Nutzer mit der VEB Gebäudewirtschaft, dem Rechtsvorgänger der heutigen Wohnbauten GmbH abgeschlossen hatten. Einen Streit vor Gericht aber wollen die Garagennutzer unbedingt vermeiden und hoffen auf die Kompromissbereitschaft der Wobag.

Für die Genossenschaft, die übrigens auch der Wohnungsvermieter der meisten Garagennutzer ist, hat Vorstand Matthias Stammert eine Prüfung des Vorschlags bis Ende April zugesagt.