Ordnungsgemäßes Kraftstofflager

artikel-ansicht/dg/0/

Passow (MOZ) Im Herbst 2015 sollte ein Tanklager der Firma JK Zukunft in der Grünower Straße in Passow in Betrieb genommen werden. Auf dem Gelände ist auch gebaut worden. Aber passiert hier eigentlich etwas? Das wollten MOZ-Leser wissen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557986/

Die neuen Anlagen auf dem Betriebsgelände: In der Grünower Straße wurden mehrere Tanks installiert. Alles hat seine bauliche Ordnung, teilt die Kreisverwaltung Uckermark mit. Zu sehen ist hier kaum jemand.

Die neuen Anlagen auf dem Betriebsgelände: In der Grünower Straße wurden mehrere Tanks installiert. Alles hat seine bauliche Ordnung, teilt die Kreisverwaltung Uckermark mit. Zu sehen ist hier kaum jemand. © MOZ/Kerstin Unger

Auf dem Betriebsgelände sollten Diesel und verschiedene Öle zu Keramiköl und einer anderen Ölsorte gemischt und in doppelwandigen Behältern zwischengelagert werden, bis sie per Lkw abtransportiert werden. In einer Einwohnerversammlung war das Vorhaben vor knapp zwei Jahren öffentlich vorgestellt worden, um den Anwohnern ihre Angst zu nehmen.

Auf dem Gelände war es 2013 beim unsachgemäßen Umpumpen von Kraftstoff zu einer Explosion und einem Großbrand gekommen. Die damalige Firma AZ Chemie gab es 2015 nicht mehr, dafür die neue Firma JK Zukunft mit dem gleichen Geschäftsführer.

Zu der damals versprochenen öffentlichen Inbetriebnahme der neuen Anlagen im September kam es nie. Inzwischen sind Tanks auf dem Gelände gebaut worden, doch ansonsten ist es ruhig. Eine Kontaktaufnahme ist kaum möglich, denn eine Telefonnummer ist nirgends zu finden, ebenso wenig ein Ansprechpartner.

Die Firma soll derzeit aus einem Mann bestehen, der nur polnisch spricht. Es kursiert das Gerücht, dass der Bau, vor allem der der unterirdischen Anlagen, nicht ordnungsgemäß erfolgt sein soll und es deshalb vom Landkreis als Genehmigungsbehörde keine Betriebserlaubnis gegeben habe. Zudem sei vor allem in den Abendstunden Betrieb auf dem Gelände beobachtet worden.

Dazu teilte Carla Teschke, Amtsleiterin des Bauordnungsamtes der Kreisverwaltung Uckermark, mit: "Für die Anlage wurde am 1. Juli 2015 die Baugenehmigung erteilt. Nach Einreichen der erforderlichen Erklärungen und Bescheinigungen konnte die Nutzungsaufnahme zum 23. November 2015 erfolgen. Das bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren war damit abgeschlossen. Die untere Bauaufsichtsbehörde hat keine Kenntnis von gesetzeswidrigen Vorgängen. Bezug nehmend auf die Feststellungen der Anwohner, dass "dort vor allem in den Abendstunden Betrieb herrschen" soll, ist anzumerken, dass laut Baugenehmigung die Anlage werktags bis 20 Uhr genutzt werden kann."

Auch Jörg Schubert, Amtsleiter des Landwirtschafts- und Umweltamtes der Kreisverwaltung, äußerte sich dazu: "Die Baugenehmigung für die Firma JK Zukunft in Passow beinhaltet auch die wasserrechtliche Seite. In diesem Fall gelten die gleichen Regeln wie bei einer Tankstelle. Hier wird Diesel umgeschlagen. Die installierten Behälter wurden vom TÜV geprüft und von einem Sachverständigen abgenommen. Kleinere Mängel, die beanstandet worden waren, wurden abgestellt. Es gibt turnusmäßige Kontrollen. Die Entwässerung des Geländes ist an das Passower Schmutzwassersystem angeschlossen. Wenn alle Auflagen eingehalten werden, dürfte nichts passieren."