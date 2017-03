Asbestdächer kommen runter

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Auf dem Gelände der ehemaligen Heeresbäckerei haben die Abrissarbeiten begonnen. Das teilt die Gemeinde Schorfheide mit. Bis Ende März werden in einem ersten Schritt auf verschiedenen Gebäuden die Asbestdächer und dazugehörige Mineralwolle entfernt. Mit Schutzmasken und Sicherheitsanzügen gehen die Mitarbeiter der Firma "Abriss & Entsorgung G. Dittrich GmbH" aus Schwedt zu Werke. Nach ersten Schätzungen werden nach Abschluss der Arbeiten bis zu 90 Tonnen des giftigen Materials zusammenkommen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557987/

Platte für Platte: In blauer Schutzkleidung hieven Mitarbeiter der Abrissfirma das giftige Material vom Dachstuhl

Platte für Platte: In blauer Schutzkleidung hieven Mitarbeiter der Abrissfirma das giftige Material vom Dachstuhl © Gemeinde Schorfheide

Das umfangreiche Konversionsprojekt der Gemeinde sieht auf dem 21 Hektar großen Areal in der Biesenthaler Straße im hinteren Teil eine Wiederherstellung und Sicherung des Grünbereiches und im vorderen Teil perspektivisch eine gewerbliche Nutzung vor.

Schorfheide hatte das Grundstück im vergangenen Jahr von der Brandenburgischen Bodengesellschaft erworben. Auf dem Gelände wurden bereits in der Vergangenheit zeitweise zusätzliche Parkplätze für Großveranstaltungen im benachbarten Luftfahrtmuseum Finowfurt bereitgestellt. Dies soll auch weiterhin ermöglicht werden, teilt die Pressestelle der Gemeinde mit.

370 000Euro kosten die ersten Arbeiten auf dem Gelände. Davon wurden zunächst 116000Euro für den aktuellen Teilabriss freigegeben, der in wenigen Wochen abgeschlossen sein soll. Im Herbst soll es weitergehen. Die dazu notwendigen Mittel werden im noch zu beschließenden Nachtragshaushalt der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Ein Grund für die mehrmonatige Unterbrechung der Arbeiten an der sogenannten "Russenbäckerei" sind Naturschutzbelange. So soll unter anderem der im Frühjahr beginnende Nestbau von Gebäudebrütern nicht gestört werden. Der Abriss wird in enger Abstimmung mit dem Bodenschutzamt, der Abfallbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. Dazu gehörte im Vorfeld zum Beispiel auch eine Kartierung vorhandener Biotope.

Zur Finanzierung der aktuellen Maßnahme konnte Schorfheide Fördermittel in Anspruch nehmen. Über den Flächenpool des Landkreises Barnim fließen Mittel in Höhe von 120000 Euro.