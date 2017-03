Tipps für Jobs im Verbund Diakonissenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin, zu dem auch das Lutherstift Krankenhaus Seelow/Frankfurt sowie "Haus Hannah" Letschin gehören, hat auf seiner Internetseite das neue Karriere-Portal freigeschaltet. Darüber informiert Pressesprecher Alexander Schulz. Interessierte würden dort ab sofort alle Informationen rund um den beruflichen Einstieg in den Unternehmensverbund in Berlin und Brandenburg finden. "Neben aktuellen Stellenausschreibungen aus den Unternehmensbereichen Gesundheit, Altenhilfe sowie Jugend- und Behindertenhilfe bietet das Karriere-Portal auch die Möglichkeit, sich per Online-Formular mit nur wenigen Klicks initiativ zu bewerben", erklärt Schulz.