Löschfahrzeug wieder im Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557989/

Aber besonders glücklich ist er über den Ablauf der vergangenen drei Monate nicht. Das Löschgruppenfahrzeug war aufgrund von technischen Mängeln im November 2016 aus dem Verkehr gezogen worden. Nach einer TÜV-Prüfung mussten das Lenkgetriebe, die Reifen und die Kraftstoffpumpe ausgewechselt werden, erklärt Robert Masche. Zudem wurden die Achsen vermessen und wieder auf Vordermann gebracht.

"Aber diese Reparaturarbeiten hätte man sich eigentlich sparen können", sagt der Haselberger Stadtverordnete, "wenn von Anfang an kein altes Fahrzeug zugelegt worden wäre." Vor drei Jahren hatte die Stadtverordnetenversammlung dafür gestimmt, Feuerwehrfahrzeuge anzuschaffen. Masche hatte als einziger dagegen gestimmt. Nicht weil er kein Fahrzeug haben wollte, sondern weil das infrage kommende und vor allem bezahlbare Fahrzeug zu alt war und er anfallende Reparaturen befürchtete. Doch mit seiner Gegenstimme blieb er allein. Kurz darauf hatte die Haselberger Wehr ein 28 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug.

Bei der Übergabe hatte das Einsatzfahrzeug bereits mehr als zwanzig Jahre Einsatz auf dem Buckel, so Masche. "Wir haben sogar herausgefunden, dass das Fahrzeug schon vor dem Ankauf zwei Jahre lang ausgemustert war", sagt der Ortswehrführer verärgert.

Der Brandschutzträger, so Masche, "wirtschaftet die freiwillige Feuerwehr mehr als nur auf Verschleiß", lautet sein Vorwurf. Viele der Materialien seien älter als 20 bis 25 Jahre. "Die Löschgruppen fahren mit Fahrzeugen, die ihre Bestandszeit im Feuerwehrwesen mit 25 Jahren bereits überschritten haben. Dazu zählen laut Masche das Haselberger Fahrzeug mit 28 Jahren, Schulzendorf mit 27 und Altwriezen/Beauregard mit 25 Jahren. Frankenfelde und Rathsdorf stünden mit 24 und 23 Jahren knapp vor dem gesetzlichen Ausscheiden, so Masche.

Auf eine Anfrage an die Stadt Wriezen Ende vergangenen Jahres zu den Reparaturarbeiten des Haselberger Fahrzeugs hatte Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) darauf verwiesen, dass der Ortswehrführer seine Fragen direkt an ihn stellen könnte.

In dem Zeitraum, in dem das Haselberger Löschgruppenfahrzeug nicht einsatzbereit gewesen war, hätte sich die Haselberger Ortswehr ein Ersatzfahrzeug gewünscht, so Masche, um weiter einsatzfähig zu bleiben.

"Ich als Stadtverordneter denke, dass der Brandschutzträger, also die Stadt, am falschen Ende spart." Auch für den aktuellen Haushalt 2017/18 "wurden wieder nur Almosen für die Freiwillige Feuerwehr Wriezen und deren Ortsteile eingestellt", beklagt Masche. "Ein Doppelhaushalt, in dem es um rund drei Millionen Euro geht, in dem der jährliche Haushalt der Feuerwehr zwar nicht reduziert, aber auch seit Jahren nicht aufgestockt wurde, ist wohl nicht der richtige Weg", kritisiert er. "Nun frage ich mich, wie lange geht das noch gut. Die Fahrzeuge und Materialien sind alt, verschlissen und nicht mehr zeitgemäß", sagt Masche. Die Wriezener Ortswehr hatte Ende vergangenen Jahres indes 140 neue Feuerwehrhelme bekommen.