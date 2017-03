85 kleine Sprachfüchse sind schon angekommen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Fast auf den Tag genau vier Monate ist es her, dass die Kita "Kleine Sprachfüchse" eröffnet wurde und ihren Namen erhielt. Jetzt freuen sich Erzieher und Knirpse auf den Frühling, denn dann geht es noch länger täglich ins Freie.

Draußen, auf dem tollen Spielplatz, sind die 85 Mädchen und Jungen täglich. Egal, ob es regnet, schneit oder wie jetzt immer mal wieder die Sonne scheint. Dann gehen die Kinder auch gern rüber zur Trainierbahn, erzählt Kita-Leiterin Britta Wichmann. Dennoch habe sie sich sehr gefreut, als die Gemeindevertreter beschlossen haben, dass in unmittelbarer Nähe ein öffentlicher Spielplatz gebaut wird. "Wenn unsere Kita komplett voll ist, das sind dann immerhin 220 Kinder, werden wir froh sein, wenn wir mit den Größeren auch aufs Nachbar-Areal ausweichen können", sagt sie.

85 Mädchen und Jungen werden von zehn Erzieherin, darunter Eliza Baranska als polnische Muttersprachlerin, betreut. "Das ist schön, zu beobachten und zu hören, wie sie mit den Kindern die Sprache übt, aber auch schon Lieder einstudiert", erzählt die Leiterin der deutsch-polnischen Kita. Gern gesehen sind in der Einrichtung, deren Trägerschaft der Internationale Bund innehat, weitere polnisch-sprechende Erzieher. Zu besetzende Stellen - Ziel sind 20 bis 25 Erzieher - wird es mit wachsender Kinderzahl geben. Britta Wichmann rechnet damit, dass spätestens Ende 2018/Anfang 2019 alle Plätze vergeben sind. "Doch wer jetzt aus den Nachbarorten hofft, seine Kinder hier unterbringen zu können, den muss ich leider enttäuschen. Die 20 Prozent Kinder aus anderen Gemeinden sind ausgeschöpft", sagt sie.

Den ersten großen öffentlichen Auftritt werden die Großen aus der Kita am 19. Mai haben. Denn dann nehmen sie in der Gartenstadthalle an der Kita-Olympiade teil. Derzeit übt Erzieherin Juliane Postel mit den Vorschulkindern Schlängellauf und Bankrutschen. "Wir sind von der Gemeinde eingeladen worden. Überhaupt ist die Zusammenarbeit gut. Beim kleinsten Wehwehchen gibt es Hilfe", sagt Britta Wichmann.

Wer die Einrichtung selbst kennen lernen möchte, sollte sich den 8. Juli vormerken. Da gibt es ab 10 Uhr ein Sommerfest für alle. "Wir hoffen dann auf viele Gäste, die sich für unsere Arbeit interessieren, oder gar Lust haben, zu helfen", sagt Britta Wichmann. Lust haben etwa auf ein Schülerpraktikum. Oder aber ehrenamtlich Eliza Baranska beim Polnisch-Lehren unterstützen. Oder aber beim Basteln helfen. "Allerdings wäre das eine rein ehrenamtliche Arbeit", sagt die Kita-Leiterin, die stolz auf ihr Team ist, das sich vor vier Monaten komplett neu gefunden hat und fast wöchentlich nun um eine neue Kollegin wächst.

Alle, die sich für die Kita, einen Platz oder ehrenamtliche Arbeit interessieren, können Britta Wichmann unter Tel. 03342 2137737 erreichen oder per E-Mail: britta.wichmann@internationaler-bund.de.