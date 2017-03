Teegenuss im Aufwind

artikel-ansicht/dg/0/

Große Auswahl: In der Forst-Apotheke in Eberswalde kommen Kunden schon beim Eintreten am Teesortiment vorbei. Allzeit beliebte Sorten wie Thymian oder Salbei stehen immer öfter neben außergewöhnlichen Ausführungen wie Löwenzahn oder Himbeerblättern. Tee b © MOZ/Thomas Burckhardt

Der Deutsche Teeverband belegt es mit Zahlen: der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland liegt bei 28 Litern Tee im Jahr 2015 (knapp 0,1 Liter am Tag). Damit liege der Teekonsum so hoch wie noch nie in Deutschland. Mit 168 Litern pro Bundesbürger (etwa 0,4 Liter am Tag) rangiert der Kaffee zwar immer noch weit vor dem Tee. Mit seiner gesundheitsfördernden und wohltuenden Wirkung hat er dem Kaffee jedoch etwas voraus und erfahre eine regelrechte Renaissance.

In der Forst-Apotheke in Eberswalde sind die Regale voll von den verschiedensten Teesorten. Dem Kunden wird das Angebot gleich beim Eintreten präsentiert. Neben den Arzneitees schaffen es auch immer mehr "Wohlfühltees", wie Inhaber Christoph Maskow sie nennt, in die Auslage. Und das ganzjährig. Vom Image des Tees als Schlecht-Wetter-Getränk oder ausschließlich bei Krankheit ist die heutige Teekultur weit entfernt, findet er. "Er wird ganzjährig getrunken", so der 45-Jährige.

Natürlich liege das an seinen pflanzlichen Bestandteilen wie Kamille, Fenchel, Anis, Thymian und vielen mehr, die gezielt Wirkung bei bestimmten Beschwerden zeigen. "Viele Kunden kaufen beispielsweise einen hustenlösenden Tee mit Thymian ergänzend zum Hustensaft dazu", sagt Christoph Maskow.

Besonders bei Erkältungserscheinungen, Magendarmerkrankungen oder Schlafstörungen sind Tees noch immer ein beliebtes Helferlein. Sorten wie Himbeerblätter oder Löwenzahn haben auch eine medizinische Wirkung, aber eben nicht nur. Immer häufiger gehe es dem Konsumenten auch um außergewöhnlichen Teegenuss. Das eingestaubte Image des Tees ist längst nicht mehr aktuell. "Das erkennt man auch an der Aufmachung der Verpackung, die immer moderner wird", sagt der Apotheker.

Das stellt auch Matthias Waldeck fest. Der Inhaber der Apotheke am Steintor in Bernau sagt: "Bernau wandelt sich." Tee als Arzneimittel sei beliebt wie eh und je. Doch er werde häufiger zum Teil eines modernen und körperbewussten Lebensstils. Die Nähe zur Großstadt Berlin spielt dabei eine Rolle, sagt Waldeck. In Bernau stecke diese Entwicklung aber noch in den Kinderschuhen.

Was Christoph Maskow immer häufiger feststellt: Qualität und Herkunft spielen bei den Teepflanzen eine wichtigere Rolle, als noch vor ein paar Jahren. "Die Leute wollen wissen, wo und wie die Pflanzen gewachsen sind", sagt er. Zu den drei größten Teeproduzenten gehören übrigens China, Indien und Kenia. Allerdings exportiert, laut Deutschem Teeverband, kein anderes Land mehr Tee als Kenia.

Marion Tründelberg, Heilpraktikerin aus Eberswalde, beobachtet bei ihren Patienten immer öfter, dass sie selbst Kräuter sammeln und sie zu Tee verarbeiten. Damit würden vor allem heimische Pflanzen wieder mehr in den Fokus rücken. Die Menschen wissen dann gleichzeitig, woher die Pflanze stammt. Für sie als Heilpraktikerin hätten Tees eine weitere wichtige Funktion: Entschleunigung.

"Die Zubereitung eines Kräutertees ist schon ein kleines Ritual", sagt Marion Tründelberg. In ihrer Praxis stellt sie jedem Patienten eine individuelle Mischung zusammen. Einmal aufgegossen, müssen die dann bis zu 20 Minuten ziehen, erklärt sie. Bei den nicht-einheimischen Pflanzen habe der Ingwer einen Aufschwung erfahren. "Die abwehrstärkenden Eigenschaften sprechen für sich", so Marion Tründelberg. Als Muntermacher können auch anregende Teesorten wie Mate oder Grüner Tee dem Kaffee seinen Rang nicht ablaufen, meint sie.