Mordgelüste im Theater

Schwedt (MOZ) Es geht um Mord und Totschlag in dem neuen Theaterkrimi, den die Uckermärkischen Bühnen Schwedt in der Theaterklause zur Premiere bringen. Schon bei einem Probenbesuch für "Fisch zu viert" wurde klar, hier haben es der Diener Rudolf und die Schwestern Cäcilie, Charlotte und Clementine aufeinander abgesehen. Wer wem das Fläschchen Arsen zuspielt, blieb zunächst unklar. All zu viel wollten die Schauspieler und ihr Regisseur Frank Voigtmann nun doch nicht verraten. "Es gibt keine Sympathieträger in dem Stück", erläutert Voigtmann. "Der Diener Rudolf ist sowohl Opfer als auch Erpresser. Kaum hat der Zuschauer einen Helden ausgemacht, soll das umschlagen in die Frage: Was ist jetzt das für eine Mistkröte?"