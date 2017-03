Appell für offene Schleusentore

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Mit einem flammenden Appell hat sich die Initiative Unser Finowkanal an alle Kommunalpolitiker gewandt, die in den kommenden Wochen über die Übernahme der Schleusen vom Bund zu entscheiden haben. Doch auch Skeptiker melden sich zu Wort.

"Mit unserem anhaltenden Engagement für den Erhalt des historischen Finowkanals haben wir breite Unterstützung in der Bevölkerung erlangen können; nun stehen die Bürgermeister, Stadtverordneten und Gemeindevertreter der Region vor einer historischen Aufgabe", schreibt Prof. Hartmut Ginnow-Merkert, der Vorsitzende der 62 Mitglieder zählenden Initiative, die zuletzt das dritte Finowkanal-Symposium ausgerichtet hatte. Bei dem Treffen Ende Februar in Eberswalde war durch Referenten aus Deutschland und Polenaufgezeigt worden, welche positive Entwicklung andere Wasserreviere genommen haben.

"Wir - die zahlreichen Mitglieder und Unterstützer unserer Initiative - haben für den Erhalt des Finowkanals und seiner Industriekultur getan, was wir als Verein mit unseren Möglichkeiten zu leisten in der Lage waren. Nun sind Sie an der Reihe", wendet sich der Vorsitzende direkt an die Volksvertreter, die in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal zusammenarbeiten. Sie würden für die Zukunft der Region, unserer Kinder und der uns nachfolgenden Generationen die Verantwortung tragen und müssten sich in diesen Tagen entscheiden: Wollen wir den Besuchern aus Holland, Belgien, England, Frankreich und Skandinavien die (Schleusen-)Tore vor der Nase zuklappen? Verzichten wir einfach auf die Gäste aus unterschiedlichen Ländern Europas, die bei uns einkaufen, übernachten und speisen wollen? Wenn lebendige Wasserwege anderswo für Zuzug und wirtschaftliche Entwicklung sorgen, brauchen wir so etwas in der Finowkanal-Region nicht? Wollen wir die Existenzgrundlage derjenigen Unternehmen gefährden, die trotz jahrzehntelanger Ungewissheit schon vor einer permanenten Lösung auf die Zukunft unseres Kanals gebaut haben? Angesichts immer weiterer Betriebe, die aus unserer Region abwandern - sind uns die durch den (Wasser-)Tourismus zwangsläufig entstehenden Arbeitsplätze unwichtig? Und schließlich: Haben wir so gar kein Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten, dass wir bereits angesichts eines fiktiven Zahlenwerks, der Kostenprognose, verzagen, noch bevor wir uns mit den Chancen und Einnahmemöglichkeiten eines touristisch entwickelten Finowkanals wirklich befassen?

"Wir hoffen inständig auf Ihrepositive Entscheidung zum Erhalt des Finowkanals mitsamt seiner durchgängigen Schiffbarkeit", schreibt Hartmut Ginnow-Merkert den Volksvertretern ins Stammbuch. Die Kosten und die weiteren Details seien heute noch nicht Gegenstand der Erwägungen, urteilt er. "Die Region braucht ihr positives Votum, damit überhaupt eine Chance besteht, mit dem Bund über die Finanzierung und die weiteren Modalitäten zu verhandeln", erklärt der Vorsitzende der Initiative Unser Finowkanal, deren Plädoyer mit folgenden Worten endet: "Wir sind sehr gespannt, wie sich jeder von Ihnen entscheiden wird."

Die Tragweite der zu fassenden Beschlüsse zur etwaigen Schleusen-Übernahme sei wohl jedem Kommunalpolitiker bewusst, hat Jürgen Wolff, Vorsitzender der Fraktion der Linken in der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung, Anfang der Woche bei einem Treffen mit Sympathisanten gesagt. Die Linke habe bisher immer dafür gestimmt, dass die Gespräche mit dem Bund fortgesetzt werden können. "Wir wissen, wie wichtig die Wasserstraße für Eberswalde ist", betonte er. Gleichwohl sei zu berücksichtigen, dass das Schleusenregime allein die Stadt jährlich um die 1,2 Millionen Euro kosten würde. "Der Betrag würde steigen, wenn nach Marienwerder weitere Kommunen aussteigen", sagte der Fraktionsvorsitzende.

Noch deutlicher wurde sein Parteifreund Volker Passoke, der als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in der Verantwortung steht. "Wo ist denn in den vergangenen 25 Jahren der wirtschaftliche Aufschwung am Finowkanal geblieben, der uns leichteren Herzens das finanzielle Wagnis eingehen lassen würde?", fragt er. Schon ohne diese Verpflichtung greife Eberswalde jedes Jahr die Rücklage an, um seine freiwilligen Aufgaben lösen zu können. "Diese Ersparnisse sind spätestens 2020/21 aufgebraucht. Was machen wir dann, um das Geld für den Schleusen-Betrieb aufzubringen: Denken wir darüber nach, den Zoo, das Baff oder den Familiengarten zu schließen?", fragte Volker Passoke.

Für Karin Wagner, die dem Vorstand der Linken im Eberswalder Stadtverband angehört, läuft die öffentliche Diskussion zum Finowkanal in die falsche Richtung. "Es muss deutlich werden, dass niemand vorhat, die Wasserstraße zuzuschippen", sagte sie. Für Kanus und Ruderboote werde der Kanal immer nutzbar bleiben - mit vertretbaren Abstrichen folglich auch für den Wassertourismus. Also hätten sich die Volksvertreter die Frage zu stellen, ob sie bereit seien, die horrenden zusätzlichen Kosten dafür zu zahlen, dass der Finowkanal weiter mit Motorbooten befahren werden könne. "Da sollte Skepsis erlaubt sein", urteilte Karin Wagner.

Und die Stadtverordnete Irene Kersten erklärte, dass gerade der Blick in die Zukunft Anlass zu Sorgen gebe. "Was ist, wenn in 40 Jahren wieder Schleusen saniert werden müssen - und der Bund anders als heute nicht mehr die Hälfte der Kosten zugibt?", fragte sie.

Noch habe die Fraktion der Linken aber nicht entschieden, wie sie sich positioniere, hieß es.