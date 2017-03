Zusammenhalt der Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Frauen so verschiedener Herkunft wie nur möglich an einen Tisch zu holen - das hatte sich der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bernau für seine Frauentagsfeier vorgenommen. Und die etwa 50 Gäste, die am Mittwoch zu Kaffee und jeder Menge Kuchen im Awo-Treff zusammen gekommen waren, hatten in der Tat sehr unterschiedliche Biografien.