Erkner (MOZ) Unter dem Motto "Krankheit, Heilung und Wellness" lädt der Verein 425 Kultur Erkner am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, zum 13. Gesundheitstag in die Stadthalle ein. In den zurückliegenden Jahren ist die Veranstaltung zu einem regionalen Informationspunkt in Sachen Gesundheit geworden. Bei der Vorstellung gängiger Krankheitsbilder und von deren Therapiemöglichkeiten geht es unter anderem um Schulter- und Nervenschmerzen, Schlaganfall, Hämorrhoidalleiden und um die Beckenbodengesundheit. Die Vorträge halten Chef- und Oberärzte der Immanuel Klinik Rüdersdorf und des Helios-Klinikum Bad Saarow. Vor allem bei älteren Besuchern dürften die Darlegungen zum Alterstraumatischen Zentrum auf Interesse stoßen. Denn diese Kooperation zwischen der Geriatrie Woltersdorf und der Unfallchirurgie Rüdersdorf zielt auf eine höhere Versorgungssicherheit für ältere Patienten ab.