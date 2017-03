artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin/Kostrzyn (MOZ) Vor 25 Jahren wurden die Grenzübergänge zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn eröffnet - für den Eisenbahnverkehr am 30. Mai und für den Straßenverkehr am 21. November. Damit endete der Dornröschenschlaf der geteilten Stadt.

"Eine drängende Frage lautete: Wann wird nun die Grenze in Küstrin geöffnet, zumindest auf dem Schienenwege?", schreibt Martin Rogge, Vorsitzender des Vereins für die Geschichte Küstrins, im Rückblick: "Am 30. Mai 1992 war es dann soweit. Gegen 8 Uhr wurde die Menschenmenge auf dem Bahnhofsvorplatz in Küstrin-Kietz immer größer. Einwohner und Gäste, Interessierte und ehemalige Einwohner versammelten sich hier. Gegen 9 Uhr fuhr ein Sonderzug mit Eisenbahnfreunden aus Berlin ein, natürlich mit Dampflok und historischen Waggons. Gegen 9.15 Uhr traf die polnische Prominenz mit dem Wojewoden Zbiegniew Pusz an der Spitze ein. Um 9.30 Uhr fuhr der Sonderzug mit dem Ministerpräsidenten Stolpe und Hemjö Klein, Mitglied-Vorstand DR/DB, ein."

Für die MOZ berichteten darüber Ulrich Thiessen und Kerstin Bettin. "Vorteile nutzen, indem wir sensibel auf die Ängste hören", titelte die Lokalausgabe. Und zitierte den Ministerpräsienten damit, dass das Gebiet an der Oder als "Förderregion gestaltet werden soll", dass Seelow zur Keimzelle für die gesamte Region Ost werden könnte.

Martin Rogge ordnete das Ereignis historisch ein: "Nach 47 Jahren Unterbrechung wird wieder der Reisezugverkehr auf der alten ,Ostbahn' aufgenommen." Manfred Stolpe betätigte sich als Zugführer. Er lud zur Mitfahrt nach Kostrzyn ein. Mit roter Aufsichtsmütze und der Kelle in der Hand ließ er den ersten Reisezug über die Oder abfahren.

"Die Fahrt führte vom Bahnhof Küstrin-Kietz über die Odervorflutbrücke, über die Oderbrücke, über die Warthevorflutbrücke, über die Warthebrücke zum Bahnhof Küstrin-Neustadt (Kostrzyn) und dauerte fünf Minuten", schrieb Rogge weiter. Kostrzyns Bürgermeister Wladyslaw Mysona empfing dort den ersten Reisezug. Stolpe überreichte Mysona einen rot-weißen Regenschirm, ein Symbol gemeinsamer Landesfarben. "Beiderseits wurde mit großer Zuversicht von der Zukunft gesprochen. Küstrin wurde als Mittelpunkt Europas bezeichnet", so der Chronist. "An beiden Tagen fand eine Eisenbahnausstellung von DR und PKP auf dem Bahnhof Küstrin-Kietz statt. Die Dampfloks waren natürlich der Renner! Weiterhin konnte die Muskelkraft bei einer Fahrt mit der Draisine erprobt werden.

Ulrich Thiessen wies in seinem Bericht auf die desolate Straßenbrücke hin. Die alte sechsfeldrige Brücke war im Krieg zerstört worden. Vor 70 Jahren wurde die Brücke teilweise aus Resten der alten wieder aufgebaut. Der polnische Brückenteil war ein Stahlbetonüberbau und sanierungsfähig. Auf der deutschen Seite bestand die Brücke aus zwei Feldern einen Stahlfachwerkbogenkonstruktion und einem Brückengerät der Wehrmacht. Da keine Sanierung mehr möglich war, wurde eine Behelfsbrücke aus dem Katastrophenbestand des Bundes errichtet.

"Für die Odervorflutbrücke ist ebenfalls ein Gutachten erstellt worden. Die Instandhaltung war auch hier vernachlässigt worden, dazu kam noch das Befahren durch schweres Militärgerät. Somit ist dieser Brückenbau das Projekt Nr. 1 in der Oderregion und beginnt etwa Mitte April 1992. Da noch genügend verborgene Munition vermutet wurde, ist das gesamte Bau-Areal sorgfältig abgesucht worden. Eine große Stückzahl von diesen gefährlichen Resten kam ans Tageslicht. Bei dieser Aktion wurden auch Teile der 1945 gesprengten Vorflutbrücke entdeckt", berichtete Martin Rogge. Nach dem Instandsetzen der Pfeiler erhielt die Odervorflutbrücke einen neuen Belag mit Fahrrad- und Fußweg sowie ein neues Brückengeländer. Die Detlefsenstraße bekam eine neue Abwasserleitung, einen neuen Belag und daneben einen kombinierten Fuß- und Radweg. Die Straße wurde auf 6,60 m Breite verkleinert, um die Baumallee zu schützen.

Auf deutscher Seite errichtete man bis zur Odermitte eine Behelfsbrücke aus vorgefertigten Teilen als Durchlaufkonstruktion. Ende Juli erfolgte der teilweise Abriss der alten Stahlkonstruktion für den bevorstehenden Einschub der neuen Brücke. Die neue wurde zu einem Block von etwa 20 Metern montiert und dann in die alte Brücke eingeschoben. "Innerhalb von drei Wochen ist diese Arbeit bewältigt worden. Dann wurden die restlichen Teile der alten Brücke abgebaut. "Die neue Brücke hat eine Tragfähigkeit von 30 Tonnen, einen sechs Meter breiten Belag und besteht aus einem außen angebrachten Bohlen-Fußweg. Polen arbeitete an der Straßenzuführung, kam aber erneut in Terminschwierigkeiten. Nun wurden mehrere Termine gehandelt und dann endgültig der 21. November 1992 festgelegt", heißt es bei Rogge.

"Möge sie die Menschen künftig enger verbinden" titelte Doris Steinkraus im "Oder-Journal" ihren Bericht über die Eröffnung der Straßenverbindung. Viele Menschen beiderseits der Oder begegneten sich an diesem Tag. Getrübt wurde die Freude auf polnischer Seite dadurch, dass Polen noch immer nur mit Pass nach Deutschland einreisen durften.

"Auf der Flußmitte wurde der historische Augenblick vollzogen. Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe und der Wojewode von Gorzow Zbiegniew Pusz durchschnitten das Band und gaben den Verkehr auf dieser Straße frei", berichtete Martin Rogge. Und er fragte: "Was mag wohl den Menschen bei dieser Szene durch den Kopf gegangen sein: Trecks von Flüchtlingen, Festung Küstrin, Rückzug der Wehrmacht, Einnahme durch die Rote Armee, Kriegsgefangene, Vertriebene nach Westen, geteilte Stadt, eine Brücke - eine Hoffnung, Markt, Einkaufen ...?"

