Ladesäule für Elektroautos im Oderbruch

Mit Blick auf ein Bundesförderprogramm für Ladesäulen für Elektroautos würde das Amt Barnim-Oderbruch eine solche gern auch in ihrem Bereich aufstellen lassen. So verwies Helge Suhr, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes, am Dienstagabend im Amtsausschuss dann auch darauf, dass man sich mit Wriezen und Bad Freienwalde und dem gemeinsamen Klimaschutzmanager Falko Wedekind dazu abgestimmt habe. Demnach würden sich die Städte jeweils um eine Ladesäule auf eigenem Territorium bemühen. Mit der dritten Säule im Amt Barnim Oderbruch entstehe damit bereits ein kleines Netz in der Region, hieß es weiter. Doch vor allem um den vorgeschlagenen Standort - den Parkplatz in Zollbrücke - entbrannte dann eine teils heftige Debatte.

Rosemarie Daue aus Oderaue war gerade aus einer Seniorenrunde gekommen und berichtete, dass der Tagesordnungspunkt dort nur mit Kopfschütteln bedacht worden sei. "Die Leute fragen, ob es nicht wichtigere Dinge gibt", sagte sie und machte auch deutlich, dass der vorgesehene Standort für die Ladesäule am Parkplatz in Zollbrücke aus Sicht der Gemeinde Oderaue sehr problematisch ist. "An den Wochenenden kommt man dort doch kaum noch durch." Schließlich sei der Bereich durch Ausflügler und Theaterbesucher stark frequentiert.

Gerade dies hatte die Verwaltung als gutes Argument gesehen, die Ladesäule dort zu platzieren. So gebe es in Berlin mehrere Anbieter, die Elektroautos verleihen würden, erklärte Helge Suhr. "Die Nutzer dieser Autos wollen am Wochenende auch mal raus, das Umland erkunden." Die Ladesäule sei als reine Tourismusförderung und als ein Beitrag der Kommunen zur Förderung der Elektromobilität zu verstehen, antwortete Suhr zudem auf die Fragen von Neulewins Bürgermeister Horst Wilke zur Refinanzierung und zu Folgekosten. Erstere wird es nicht geben und Letztere sind durch das Amt Barnim-Oderbruch zu tragen. Immerhin, so war auch der Beschlussvorlage zu entnehmen, werde der Bau der Ladesäule aber mit 40 Prozent bezuschusst. Die Investitionshöhe liegt demnach bei maximal 6000 Euro. Die Summe beinhaltet die Beschaffung der Säule mit zwei Lademöglichkeiten, den Einbau und den Elektroanschluss sowie die Kennzeichnung der reservierten zwei Parkplätze. Die Ladung bis 80 Prozent erfolge in 30 bis 50 Minuten, erläuterte Helge Suhr. Der Betrieb der Säule werde über eine externe Gesellschaft abgesichert. Die dafür fällige Bearbeitungsgebühr in Höhe von fünf bis zehn Euro pro Monat würde das Amt übernehmen. Der Eigenanteil für den Bau der Ladesäule in Höhe von maximal 3600 Euro könne durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Blieb die Standortfrage, wobei neben dem nahe gelegenen Neulietzegöricke, dem ältesten Kolonistendorf im Oderbruch, recht schnell das Alte-Fritz-Denkmal und der Friedensplatz in Neutrebbin ins Gespräch kamen. So berichtete Bürgermeister Werner Mielenz über viele dort Parkende, nicht nur am Wochenende. Außerdem befänden sich das Eiscafé und die Schulen in der Nähe. Genannt wurden unter anderem noch das Schloss Reichenow (zurzeit geschlossen), die Thaer-Gedenkstätte in Möglin und Kunersdorf (Grabkolonaden, Musenhof) und der Parkplatz am Fähranleger in Güstebieser Loose.

Und Folgevorhaben seien, so Helge Suhr, denkbar, denn Mitte des Jahres werde es einen neuen Förderaufruf geben. Der Ausschuss gab schließlich mit sieben Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen grünes Licht für die Ladesäule - am Friedensplatz in Neutrebbin.