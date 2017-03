Brillante Solisten in der Konzerthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Großen Saal der Konzerthalle stellen sich am Donnerstag (9. März) bei den Musikfesttagen an der Oder zwei brillante Solisten vor: die armenische Pianistin Nareh Arghamanyan und der spanische Dirigent Eduardo Porta. Dabei sind romantische und von der polnischen und böhmischen Folklore beeinflusste Klänge zu erleben.

Eduardo Porta: der spanische Dirigent leitete bereits viele namhafte Orchester - heute ist er in Frankfurt zu erleben. © Agentur / BSOF Frankfurt (Oder)

Stanislaw Moniuszko ist nicht nur der "Vater der Polnischen Nationaloper" sondern geradezu ein Symbol für unser polnisches Nachbarland, auch heute noch. Seine Oper "Halka" ist die polnische Oper schlechthin - mit ihr wurde beispielsweise 1945 nach der Einrichtung der polnischen Verwaltung in Breslau das städtische Opernhaus wieder eröffnet. Sein Landsmann Frédéric Chopin erlangte Weltgeltung. Seine Klavierkonzerte werden von allen namhaften Pianisten gespielt, umso mehr, als sie den Solisten absolut den Hauptpart zubilligen. Auch die Kompositionen Antonin Dvoraks haben ihre Wurzeln in den Klängen seiner böhmischen Heimat. Selbst in seiner 9. Sinfonie - "Aus der Neuen Welt" - die von seinem dreijährigen Amerika-Aufenthalt inspiriert wurde, sind die böhmischen Anklänge unverkennbar, obwohl die amerikanischen Kritiker sie als durchaus "amerikanische Sinfonie" bejubelten.

Zwei junge Künstler nehmen sich dieser drei Komponisten an: Zum einen die Pianistin Nareh Arghamanyan, die bereits als 19-jährige den 1. Preis beim "Montreal International Music Competition" gewann und seitdem ihre Karriere erfolgreich fortsetzt. Zum anderen der spanische Dirigent Eduardo Porta, der bereits Orchester vom Range des London Philharmonic Orchestra oder des São Paulo Symphony Orchestra leitete. Das Konzert wird vom rbb-Kulturradio aufgezeichnet.

Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Karten kosten zwischen 16 und 31 Euro.