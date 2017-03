Doppelt Kritik an Schwerlastverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee/Seilershof (GZ) Die sanierte Mühlenstraße in Gransee ist für den Schwerlastverkehr gesperrt. Doch wohin sollten die Laster, wenn sie bereits eingebogen sind? Sie rückwärts herauszulotsen, sei wenig praktikabel. Revierpolizist Thomas Schröder, der Mitglied des Hauptausschusses ist, kennt die Situation an der Baustelle Templiner Straße. Laut Beschilderung dürften die Laster vom Kreisverkehr der B 96 Richtung Baustelle fahren, nur eben nicht in die Mühlenstraße einbiegen, die derzeit Umfahrungsstrecke für Pkw ist. Das Problem sei bekannt, die Beschilderung aber trotz Hinweise seiner Kollegen nicht veränderbar, erläuterte der Revierpolizist. Sie sei eben so genehmigt worden, habe es geheißen. Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke ergänzte, dass Laster gerade mit Neueinrichtung der Baustelle oder eben der Wiederaufnahme der Arbeiten - wie vor kurzem - in die Mühlenstraße ausgewichen seien. Das sei aber keineswegs dramatisch.