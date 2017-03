Äußere Stille der Scheunenkirche

artikel-ansicht/dg/0/

Wilmersdorf (MOZ) Eine Kirche in einer Scheune? Das ist selten. In Wilmersdorf hat Gutsherr Alexander v. Buch 1936 extra diesen Bau gegen die neuheidnische Weltanschauung der Nazis errichten lassen. Jetzt soll die aufwendig ausgemalte Scheunenkirche dringend saniert werden.

Zu finden ist sie durch eine auffällige Holzkonstruktion an der Straße. Geht der Besucher hindurch, folgt er einem baumbestandenen Pfad, der die Kirche fast völlig verdeckt. Hinter einer schlichten Fassade, hervorgegangen aus einer früheren Gärtnerscheune, verbirgt sich eine architektonische Rarität: Kirchenpatron Alexander v. Buch ließ 1936 den Maler Erich Kistenmacher kommen und die gesamte Holzdecke mit bäuerlich-religiöser Ornamentik gestalten. Zu den Motiven gehören Pflanzen und Blumen, Früchte und Symbole, die das Landleben und die Natur darstellen. Farbenprächtig und mit großem Aufwand ausgeführt. Der beibehaltene Scheunencharakter hat etwas Urgemütliches bewahrt: Pfarrer, Kirchenpatron und Gemeinde sitzen auf einer Ebene dicht beisammen.

In der Öffentlichkeit ist dieses Kleinod uckermärkischer Baukultur nur wenig bekannt. Besucher kommen kaum, Gottesdienste werden seltener. Wer hineinschauen will, muss beim Pfarrer in Angermünde oder der Kirchenältesten Christa Stolpe klingeln. Seit Jahren macht die Kirchengemeinde auf den schwierigen Bauzustand aufmerksam. Denn der Hausschwamm hat sich im Holz eingenistet. Der Fußboden eines Nebenraums ist aufgerissen. Auf dem Dachboden pfeift der Wind durch alle Ritzen, Nässe dringt ein. Alles ruft nach einer Grundsanierung.

Wenn es nach Pfarrer Uwe Eisentraut geht, beginnt die Restaurierung schon im Sommer. Die Kirche hat mit einem Projekt um Fördermittel von der EU gebeten. Man befinde sich in der Bewilligungsphase, heißt es. Rund 300000 Euro kostet die dauerhafte Wiederherstellung der Scheunenkirche, die Rettung der Deckenmalereien, die Beseitigung des Hausschwamms. Kirchgemeinde, Landeskirche und Kirchenkreis geben fast 90000 Euro dazu, der Landkreis Uckermark 10000 Euro.

Mit dem Projekt "Heimat behalten und Heimat gestalten" soll der frühere Gedanke aus der Bauzeit wieder aufgegriffen werden. Der Kirchenraum in der ehemaligen Scheune eignet sich hervorragend für Veranstaltungen aller Art auf dem Lande. Neben Trauerfeiern, Gottesdiensten oder Taufen sind Konzerte geplant und vor allem eine Zusammenarbeit mit dem Bio-Gut Wilmersdorf und dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Hintergrund ist ein übergreifendes Konzept "Grüne Kirche" im Sinne der Nachhaltigkeit. Die Öffnung des Kirchenraums soll Besuchern und Touristen die Deckenmalerei erschließen. In thematischen Veranstaltungen sieht das Projekt die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen vor: Zuzug und Wegzug, Ökumene in der Grenzlandschaft, neue Formen der Landwirtschaft, regionale Vermarktung oder demografischer Wandel. "Die äußere Stille des Dorfes ist zunehmend ein großer Standortvorteil", heißt es in dem Projekt. Man müsse diesen Vorteil bewusst einsetzen und gemeinsam mit den Menschen aus der Metropole Antworten auf die bewegenden Fragen der Gegenwart finden.