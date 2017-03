Krebskranker Paul kehrt in die Kita zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Am 9. März 2016 wurde durch ein großes Blutbild im Werner-Forßmann-Krankenhaus zur schrecklichen Gewissheit, was die Hausärztin zuvor nur vermutet hatte: Der damals drei Jahre alte Eberswalder ist an Leukämie erkrankt, die roten Pünktchen, die seinen Körper überzogen, waren keineswegs nur harmlose Fieberflecken. Umgehend wurde der Junge in die Berliner Charité gebracht - und die erste Chemotherapie eingeleitet.

"Hinter uns liegen zwölf Monate Kampf gegen Krebs, Behördenirrsinn und Bürokratie", sagt Pauls Vater René, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, um seiner kleinen Familie einen Rest an Privatsphäre zu bewahren. Er sei vor allem dem Verein Uckermark gegen Leukämie ungemein dankbar, der ihm auch in den schwersten Augenblicken nicht nur mit Rat und Trost beigestanden habe. Der Spendenaufruf der Vereinsvorsitzenden Ines Baumgarten aus Schwedt und ihrer Mitstreiter habe bisher 19 613 Euro erbracht, berichtet der Vater des krebskranken Jungen, der nicht weiß, wie er ohne diese finanzielle Hilfe über die Runden gekommen wäre. "Deshalb berührt mich zutiefst, dass uns so viele Barnimer und Uckermarker Geld gegeben haben", sagt René, der nach zwölf Jahren im Einsatz in ganz Europa seine Arbeit als Fernfahrer aufgeben musste, um seinen Sohn 24 Stunden am Tag betreuen, ihn ins Krankenhaus begleiten und täglich dort besuchen zu können. Weil nur sein Grundverdienst, nicht aber die Zuschläge berechnet wurden, fiel sein Arbeitslosengeld so gering aus, dass es unter das Existenzminimum rutschte. Beim Jobcenter hätte René eine Aufstockung beantragen können, wenn er den Mitarbeitern jede Ausgabe im Detail vorgelegt hätte. "Aber mir fehlte und fehlt die Kraft, um jeden einzelnen Zuschuss zu betteln", gibt der Vater zu, den neben der riesigen Angst um seinen Sohn wieder Existenzängste plagen. Im April würde die kleine Familie in Hartz IV abrutschen, wenn es René nicht gelingt, vorher eine Arbeit zu finden, die ihn täglich von 7 bis 15.30 Uhr auslastet, so bezahlt wird, dass er vom Lohn den Lebensunterhalt zu bestreiten vermag, und ihm dennoch ausreichend Zeit für Paul lässt, der noch längst nicht überm Berg ist. "Ich würde liebend gern meine Berufserfahrung als Kraftfahrer, in der Disposition oder in der Werkstatt einbringen", sagt der Vater.

Für Lichtblicke am Horizont sorgt sein kleiner Sohn, der im Oktober vier Jahre alt wurde und bei dem die Behandlung so prima angeschlagen hat, dass in seinem Blut aktuell keine Krebszellen mehr nachweisbar sind. Der Junge hat sich deutlich erholt, ist 1,08 Meter groß und 19,5 Kilo schwer - und unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von anderen Vierjährigen, denen sein Schicksal erspart blieb. Allerdings fehlen Paul noch die Muskeln, um Fahrrad zu fahren oder zu klettern. Und der durch die Krebserkrankung abgebaute Impfschutz sowie die geschwächten Abwehrkräfte machen ihn anfälliger für Infektionen. Jeden Monat muss der Kleine für vier Tage ins Krankenhaus, wo die Chemo als Erhaltungstherapie fortgesetzt wird, jeden zweiten Tag gibt ihm der Papa eine Chemotablette sowie zwei unterschiedliche Antibiotika. "Als geheilt würde Paul erst in fünf Jahren gelten", sagt der Vater, der nichts mehr fürchtet als einen Rückschlag.

Der Erkrankte selbst geht viel entspannter mit der Situation um - erst recht, seit er wieder in den Kindergarten gehen darf. "Meine Freunde haben mich alle sofort wiedererkannt - und ich sie auch", freut sich Paul.

Spenden an Uckermark gegen Leukämie, IBAN: DE27 1705 2302 0130 0074 71, BIC: WELADED1UMX, Verwendungszweck: Paul, Sparkasse Schwedt