Lebendes Banner als Protest

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Mit einem "lebenden Banner" wirbt die Panketaler CDU für den Erhalt der Möglichkeit, auf der Schönower Straße mit Transparenten über der Straße öffentliche Veranstaltungen ankündigen zu können. Es sei ausgesprochen bedauerlich, wenn dies nicht mehr möglich sein soll, sagte Kay Schröder, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands. "Die Wirksamkeit der Banner ist riesengroß. So werden zum Beispiel auch Autofahrer überregional auf Feste und Veranstaltungen aufmerksam gemacht." Am Dienstagabend warben unter anderen Kay Schröder, Brita Tyedmers und Olaf Petrasch für die Banner, indem sie auf dem Rathausvorplatz ein Transparent entrollten, auf dem das Familien-Frühlingsfest mit Bauernmarkt am Sonntag, 26. März, von 11 bis 18 Uhr angekündigt wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558006/

Seit vielen Jahren ist es eine gern gesehene Praxis in Panketal, mit Bannern auf Veranstaltungen wie die Schlendermeile, das Rathausfest oder die Weihnachtsparade der Freiwilligen Feuerwehr hinzuweisen. Allerdings gab es zuletzt auch kritische Stimmen, die beklagten, dass die Werbebanner zu häufig eingesetzt werden und es keine festgelegten Kriterien für die Auswahl gibt. So wird die Ankündigung von gewerblichen Veranstaltungen abgelehnt. Die Kriterien hierfür könnten in einer Satzung festgelegt werden. Darüber hinaus wird darin auch ein "Missbrauch" der Feuerwehr gesehen, die die Transparente ehrenamtlich in den Bäumen der Schönower Straße befestige und dafür ihre Technik einsetzen musste.

Die CDU kann diese Kritik nachvollziehen. Sie selbst wäre aber zum Beispiel bereit, den Aufwand für das Aufhängen der Banner zu entgelten. Ein Fortfall der Werbemöglichkeit für öffentliche Veranstaltungen sei jedenfalls die schlechteste Variante, sagt Ortsparteichef Schröder. Am Beispiel ihres Frühlingsfestes will die Panketaler CDU die Bedeutung der Beibehaltung der Banner-Werbung unterstreichen.

Beim Familien-Frühlingsfest mit Bauernmarkt werden frische, hausgemachte regionale Produkte von Erzeugern aus dem Berliner Umland angeboten. Zum Saisonauftakt der Ponyschule stehen Bewegungsspiele und Malerei für Kinder und die Ausstellung "Pferde in der Kunst" auf dem Programm. Der Förderverein des Naturparks Barnim lädt zu einer Wanderung ein, und mit Verkehrsschulungen und einem Fahrradtraining für Kinder ist die Kreisverkehrswacht dabei. Kleine Hofkonzerte veranstaltet die Kunstbrücke Panketal und nicht zuletzt stellen sich lokale Handwerksunternehmen vor.