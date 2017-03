Spannende Finals beim Schwapp-Turnier

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Er kam, sah und siegte - Lorenzo Fatehpour, Spitzenspieler der Ostligamannschaft des TC Orange-Weiß Friedrichshagen, war der Dominator des 3. Turniers der Schwapp-Tennisserie vom TC Fürstenwalde. Der Sport- und Englischlehrer aus Berlin schlug zum fünften Mal in der Domstadt auf, schaffte es in vier Finals und gewann jetzt sein drittes Endspiel.

Als Favorit der 40 Herren war ursprünglich Tomas Charlos, an Position123 der deutschen Rangliste notiert, aus dem schleswig-holsteinischen Leistungszentrum Rot-Weiß Wahlstedt ins Rennen gegangen. Nach zwei klaren Siegen war für ihn jedoch im Viertelfinale Schluss. Er scheiterte in einem spannenden Match am erst 16-jährigen Steve Mundt (DR558, TC SC Charlottenburg) mit 6:7, 1:6, 6:10. Der schaffte es dann bis ins Finale.

Dort traf er auf den an Nummer3 gesetzten Fatehpour (DR152), der zum Dauergast in der Domstadt wird. "Ich komme gern nach Fürstenwalde. Hier gibt es starke Kontrahenten, die Turniere beim TC Fürstenwalde sind prima organisiert", sagte der 27-Jährige. Der hatte nach zwei Siegen gegen den talentierten, erst 16-jährigen Osman Torski (DR 277, TC Grün-Weiß Nikolassee) eine echte Bewährungsprobe zu bestehen - 4:6, 7:5, 10:6. Gegen Lucas Hellfritsch (DR 278) aus Wahlstedt vergab Fatehpour im ersten Halbfinal-Satz beim 5:1 zwei Satzbälle und musste das 6:6 hinnehmen, gewann aber den Tie-Break. In Durchgang zwei sicherte er sich mit 6:0 den Einzug in Finale, wo Mundt wartete.

Das Endspiel war lange ausgeglichen. Fatehpour gewann den ersten Satz 7:6. Danach setzte er sich klar 6:0 durch. "Das Triple an Siegen ist komplett", freute sich Fatehpour.

Bei den Damen schlug wieder eine Top-100-Spielerin auf. Lena Greiner (DR 66, TC Grün-Weiß Giffhorn) wurde Ballgefühl schon in die Wiege gelegt. Ihr Vater Frank war als Fußball-Profi Deutscher Meister und Pokalgewinner, arbeitet heute als Trainer beim VfL Wolfsburg. Die 16-jährige Lena traf im Finale auf Adelina Krüger (LTTC "Rot-Weiß" Berlin). In dem lange ausgeglichen Match gab es Aufschlagverluste von beiden. Letztlich setzte sich Greiner mit 6:3, 7:5 durch. Sie hatte vor zwei Jahren schon ein Schwapp-Turnier gewonnen.