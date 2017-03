Auf dem Moped getestet

artikel-ansicht/dg/0/

An verschiedenen Stationen testen die Schüler ihr Wissen und ihr Reaktionsvermögen. In einem der vielen nebeneinander aufgeschlagenen Zelte wird die Fahrt auf einem Moped simuliert. "Wir fahren hier auf verschiedenen Untergründen und müssen plötzlich bremsen", erklärt der 16-jährige Moritz Reichel. Dabei kommt es darauf an, anhand der Begebenheiten den Bremsweg richtig einzuschätzen. "Einmal habe ich mich ganz schön vertan", gibt der Schüler zu, der selbst noch keinen Führerschein hat. Doch auch die älteren Jugendlichen liegen schon mal daneben und bremsen viel zu spät. Im Ernstfall wäre es dann zu einem Unfall gekommen.

"Es sind manchmal so einfache Dinge, vom Toten Winkel zum Beispiel hat jeder schon einmal etwas gehört, aber in der Praxis treten dann doch Unsicherheiten auf", sagt Mario Hoffmann. Auch das Thema Alkohol war ein wichtiger Aspekt. Wie es sich anfühlt, betrunken ein Fahrradschloss zu öffnen, testen die Schüler mit der sogenannten Rauschbrille, mit der das Sehvermögen stark eingeschränkt ist.

Zu Gast ist nicht nur der ADAC, sondern auch die Hennigsdorfer Feuerwehr. "Was passiert, wenn ein Lkw anfängt zu brennen?" Diese und weitere Fragen beantworten Kamerad Paul John und seine Kollegen. "Das ist nicht nur für angehende Mechatroniker wichtig zu wissen, sondern für alle Teilnehmer im Straßenverkehr, denn jeder kann unerwartet Zeuge eines Unfalls werden und in der Lage sein, Erste Hilfe leisten zu müssen", sagt Paul John, der ganz begeistert davon ist, wie sehr sich die Schüler aus den Flüchtlingsklassen für die europäische Technik interessieren. Wichtig ist auch zu wissen, wie ein Feuerlöscher funktioniert. "Jeder kennt ihn aus dem Alltag, er hängt in allen öffentlichen Gebäuden, aber sonst weiß man nicht viel darüber", stellt Moritz Reichel fest. Auf besonderes Interesse stößt auch ein Hybridauto am Ende des Parcours. Wenn solch ein Fahrzeug anfängt zu brennen, ist Vorsicht geboten. Vor dem Löschen muss das Auto stromlos geschaltet werden.

In den vergangenen Jahren gab es bereits Verkehrssicherheitstage mit der Verkehrswacht Oranienburg, Polizei und Feuerwehr. Die "ADAC Verkehrswelt" war Dienstag und Mittwoch zum ersten Mal zu Gast im OSZ.