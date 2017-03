Ein Abend mit vielen Fragen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Jahnstraße in Fürstenwalde soll in diesem Jahr ausgebaut werden. Die Anwohner wurden am Dienstagabend von der Stadtverwaltung und den Bauplanern über die beabsichtigten Arbeiten informiert.

Schwieriges Pflaster: Die Jahnstraße in Fürstenwalde Nord soll noch in diesem Jahr ausgebaut werden. Reparaturen helfen nicht mehr, weil es keine Entwässerung gibt. © MOZ/Uwe Stemmler

Fast alle Stühle im schmucken Flachbau neben der Sonnengrundschule waren besetzt. Dass mit dem Abschnitt der Jahnstraße zwischen Ernst-Thälmann- und Karl-Liebknecht etwas passieren muss, war wohl jedem klar. Reparaturen helfen da nicht mehr, sagte die Fachgruppenleiterin Marion Nötzel schon in einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses im Mai 2010. Sieben Jahre später muss sie das mehrfach wiederholen und erklären, warum: Vor allem das Problem der Entwässerung muss gelöst werden. Nicht nur, weil - wie ein Anwohner berichtete - der östlichste Abschnitt bei Regen zum Schwimmbad wird. Vor allem im Winter, durch Frost und Tauwetter, werde jede Reparatur immer wieder zerstört.

Wer jetzt darüber fährt, weiß, was das bedeutet. Die Reste von altem Asphalt und Pflaster sind eine Prüfung für die Stoßdämpfer. "Wir haben eine Verkehrssicherungspflicht", sagte Fachbereichsleiter Christfried Tschepe. Autos müssen unbeschädigt durchkommen, allen voran Feuerwehr-, Rettungs- und Müll-, Post- und andere Servicefahrzeuge. Was deshalb demnächst - von Ende Juli bis November - geschehen soll, erläuterte Planer Marwin Henkel. Die 440 Meter lange Fahrbahn wird fünf Meter breit und erhält über den fast einen halben Meter tiefen Aufbau eine Asphaltdecke. Auf die nördliche Seite kommt eine neuer, 1,80 Meter breiter Gehweg mit Betonsteinpflaster, auf der südlichen Seite werden Mulden zur Regen-Entwässerung angelegt. Im östlichen Teil, bei den Blöcken der Wohnungsbaugenossenschaft, gibt es zudem wieder Pkw-Stellflächen. Die Straßenbeleuchtung wird "regelgerecht" hergestellt.

In der Diskussion wurde dann so ziemlich alles in Frage gestellt. "Warum muss die Straße so breit sein?" Damit zum Beispiel ein Müllfahrzeug und ein Pkw aneinander vorbei fahren und Autos rückwärts von den Grundstücken herunter können. "Wozu brauchen wir neue Lampen?" Weil die Beleuchtung jetzt nicht ausreichend ist. Es wird nochmal geprüft, ob einzelne stehen bleiben können. "Jetzt rasen die Autos schon durch die Straße, das wird dann ja noch viel schlimmer. Wie wird das verhindert?"...

Auch ums Geld ging es natürlich, denn die Anlieger zahlen 70, die Stadt 30 Prozent der Ausbaukosten, die derzeit samt Planung auf 547 000 Euro geschätzt werden. Genauere Zahlen und einer zweiten Info-Abend gibt es, wenn mit der Ausschreibung im Juli eine Firma gefunden wurde.

"Warum werden wir erst jetzt einbezogen, obwohl wir den größten Teil der Kosten tragen?" Erst musste eine Planung erarbeitet werden, um die Kosten schätzen zu können. Mit der Genossenschaft wurde zwei Jahre verhandelt. Sie trägt zwei Drittel der Anliegerkosten. "Wieso sind wir eine Anliegerstraße? Als Hauptstraße müssten wir weniger Prozente zahlen." Für Ausbaubeiträge gibt es zudem nur die Kategorien Haupterschließungs-, Hauptverkehrs- und Hauptgeschäftsstraßen."Schauen Sie nicht nur auf die Prozente", sagte Henkel. Bei einer mindestens 6,50 Meter breiten Hauptverkehrsstraße lägen die Gesamtkosten viel höher. Da sind weniger Prozent mitunter eine höhere Summe.