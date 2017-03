Lärm bleibt ein Lanker Dauerthema

artikel-ansicht/dg/0/

Lanke (MOZ) Lanker Bürger beschweren sich zunehmend über den immer stärkeren Lärm in der Ortschaft. Von der Autobahn und dem Kieswerk schallt es in die Dorflage hinein. Nun wurde auch noch der Baumbestand im Waldgürtel reduziert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558011/

Wer im Lanker Feldweg wohnt, stellt sich schon länger Fragen zum Wohnkomfort in der Zukunft. "Früher war das eine ruhige Wohngegend, die Autobahn war kaum zu hören. Mittlerweile hat sich das komplett geändert. Selbst nachts gibt es keine Ruhe mehr", beschwert sich eine Anwohnerin. Sylvia Rath, sie arbeitet im Lanker Ortsbeirat mit und wohnt ebenfalls im Feldweg, ergeht es ähnlich. "Wir müssen nachts mittlerweile die Fenster schließen, früher konnten wir immer bei offenem Fenster schlafen. So kann und darf es nicht weiter gehen", sagt sie.

Für den Lanker Ortsvorsteher Christian Schmidt steht damit erneut die Frage zur Debatte, was der Ortsbeirat gegen die Verlärmung im Ort tun kann. In diesem Zusammenhang diskutieren die Ortsbeiräte auch die jüngsten "Waldpflegearbeiten" - seitdem dringt der A11-Lärm noch stärker durch. Konkret wurde der gesamte, die Kiesgrube umgebende Waldgürtel ausgedünnt. Der Kiesabbau in den Gruben der Silex GmbH ist nunmehr von der A 11und von der Verbindungsstraße Lanke-Prenden aus bestens sichtbar. "Unser Appell geht in Richtung der Gemeinde Wandlitz. Wir als kleiner Ortsbeirat können offenbar gegen diese Entwicklung nichts mehr tun", bekennt Schmidt mittlerweile.

Dabei ist es gar nicht so lange her, dass zumindest Hoffnung bestand, mit der gebündelten Kraft der Lanker Bürgerschaft mittel- und langfristig Verbesserungen für den Ort durchzusetzen. Vor knapp einem Jahr stand der Beschluss über die Windplanung in Barnim und Uckermark aus. Teil dieser Unterlagen sind Standorte für Windkraftanlagen in Lanker Nähe, nämlich zwischen Lanke und Ladeburg. "Vom gemeinschaftlichen Vorgehen mit den Bürgern ist leider nicht viel geblieben. Die Bürger sind nicht mehr so aktiv wie es anfangs der Fall war. Und ich habe immer gesagt, wir werden als Ortsbeirat nicht vornweg rennen, wenn uns niemand folgt", reagiert Schmidt auf entsprechende Anfragen im Ortsbeirat.

Besonders interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Reaktion von Matthias Kruttasch, Geschäftsführer der kiesabbauenden Silex GmbH. Demnach gehen die Forstarbeiten auf die Berliner Forsten zurück und werden dort mit der üblichen Waldbewirtschaftung begründet. "Wir hätten uns auch gewünscht, dass gerade das belaubte Unterholz stehen bleibt, da es unter anderem auch einen Sichtschutz zu unserer Grube bietet. Die Schneisen in den Wald mussten wohl sein, das hat mit Zertifikaten in der Waldbewirtschaftung zu tun", so Kruttasch am Mittwoch. Wie er weiter sagt, sei das Unternehmen sehr wohl an einem Dialog mit den Lanker Bürgern interessiert. "Momentan läuft das Planfeststellungsverfahren. Innerhalb dessen wollen wir ein Lärmschutzgutachten anfertigen lassen, um herauszufinden, über welche Belastungen wir tatsächlich reden."

Ergebnisse erwartet Kruttasch nicht vor Sommer. Aber er zeigt sich bereit, diese dann im Ortsbeirat vorzustellen. "Letztlich sitzen wir alle in einem Boot", so seine Aussage. Ziel der Silex GmbH ist es, die Kiesabbauflächen bei Lanke zu erweitern. Dabei geht es um die Abbaufelder Lanke 2 und Lanke 3, die sich in Richtung Ortslage orientieren. Das bedeutet, der Abbau würde im Fall einer Genehmigung deutlich dichter an Lanke heranrücken. Die Distanz zum Feldweg beträgt dann nur noch 300 Meter.