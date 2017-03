HSC-Handballer bleiben heimspielstark

artikel-ansicht/dg/0/

34:16 hatten die Frankfurter im Oktober in Grünheide mehr als deutlich verloren, zahlten Lehrgeld nach personellen Veränderungen. Jetzt blieben sie ihrer Heimspielstärke einmal mehr treu und setzten erfolgreich die Maßgabe von Trainer Reiner Preuß um: "Die Männer sollten das Spiel ruhig angehen, aus der Situation heraus Tore machen, nicht überhastet reagieren".

So entwickelte sich von Beginn an ein ruhiges Ping-Pong-Spiel, das breit aufgezogen war und zu wiederholten Gleichständen (4:4, 10:10, 14:14) führte. Der HSC hatte sich zeitweise dank Würfen von Pascal Korau, Phillipp Köppe und Krysztof Stupinski um zwei Tore absetzen können. Nach knapp 25 Minuten war die Geduld der Gäste zu Ende. Dank schneller Konter gingen sie in Führung, zeigten gute Abwehrarbeit und hatten zur Halbzeit ein 19:16 auf ihrer Seite. Der Gastgeber vergab nach dem Wiederanpfiff den Anschluss durch Pfostenschüsse und schwache Aufsetzer. Beim Stand von 19:23 führte die Unruhe auf dem Feld zum Ausruf eines HSC-Spielers: "Mann, wir wollen gewinnen", was ein "wir auch" auf Grünheider Seite provozierte. Entsprechend kämpferisch ging es zur Sache, erwiesen sich die Gäste am Kreis beweglicher, kassierten aber auch eine Zeitstrafe. In Überzahl zogen die Frankfurter beim 26:26 (47.) gleich. Vom rhythmischen Klatschen der Zuschauer befeuert, landete ihr Ball wieder häufiger im gegnerischen Netz. Der HSC rettete einen zwei-Tore-Vorsprung trotz Unterzahl in den Schlussminuten zum 32:30-Endstand und der Trainer lobte: "Gerade in der zweiten Halbzeit wurden weniger Technik- und Regelfehler gemacht und die mannschaftlich-geschlossene Leistung hielt bis zum Schluss an."

HSC: Sven Adamzent,Lars Möbus - Phillipp Köppe (11), Benito Brückner, Pascal Korau (2), Rico Rohde, Christian Wessely (5), Filip Kliszczyk (8), Heiko Wessely, Krysztof Stupinski (4), Ryszard Patalas (2) - Zeitstrafen: HSC 2, Grünheide 2 - Siebenmeter: HSC 4/4, Grünheide 3/3