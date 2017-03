"Wir müssen unbedingt punkten"

artikel-ansicht/dg/0/

Michael Horch und Marko Schreiber, Trainer der Müncheberg/Buckower HSV-Handballer, waren noch lange nach der 28:29 (15:15)-Niederlage ihrer Mannschaft beim SV Lok Rangsdorf II frustriert. Denn auch beim Tabellenachten lief es wie in den letzten Spielen. Am Ende standen die streckenweise überzeugenden Kai Koszinski, Paul Jander, Patrick Neserenguzi und Renè Baaske wieder ohne Zählbares da. Für die HSV war es nunmehr die elfte Niederlage der Saison.

In der ersten Halbzeit erspielte sich die HSV, erneut mussten gleich sechs Stammspieler ersetzt werden, einen Vorsprung und lag kurz vor der Pause sogar mit 15:12 in Führung.

Auch nach der Pause sah alles ganz gut aus und das zwischenzeitliche 20:17 machte durchaus Hoffnung. Doch dann zogen so etwas wie Schlendrian-Minuten ein, Rangsdorf drehte das Spiel und lag selbst mit 21:20 in Front. Die HSV kam zurück und führte nochmal 25:24. Es blieb ein kurzes Aufflackern denn Rangsdorf ging nach dem Ausgleich mit 29:27 in Führung und das eine Minute vor dem Abpfiff.

Die Müncheberger Bank signalisierte das lang aufgehobene Time-Out, gab klare Vorgaben für diese letzten Sekunden und nichts passierte. Der letzte Wurf prallte ohne Gefahr für das Rangsdorfer Tor in der Abwehr ab - aus - vorbei.

"Schön, wenn Gegner einem bescheinigen, man habe doch ein kämpferisch gutes Spiel gezeigt, hätte nur weniger Glück und eigentlich mehr verdient gehabt. Doch das ist nicht das Thema. Wir sind enttäuscht, müssen es uns aber selbst ankreiden", sagte Michael Horch. Er bestätigt auch, dass es keinesfalls am fehlenden Einsatzwillen lag. Seine Mannschaft agierte optisch gefällig und wie immer kampfstarken. "Was wirklich fehlte, war an diesem Tag die Durchschlagskraft. Ballverluste durch hilfloses Zeitspiel, unnötige Schrittfehler, überhastete Würfe ... Handball ist ein Laufspiel, auch und gerade ohne Ball. Wir beachten die Grundlagen nicht, und dann gewinnst du nicht, obwohl du das Spiel in der Tasche hast," sagte Horch später.

Co-Trainer Marko Schreiber ergänzte: "Wir haben auf Abwehrfehler gehofft, statt permanent Lücken in diese erfahrene und robuste Abwehr zu reißen."

Ein schwacher Trost bleibt: Die direkten Verfolger der HSV, Motor Babelsberg und HSV Wildau, mussten auch Punkte abgeben

Die Serie geht weiter und das Ziel bleibt: "Wir müssen unbedingt punkten."

Nach einer kleinen Pause geht es am 19. März weiter gegen den BRSK (Brandenburger Sport- und Ruderklub). Das Hinspiel ging deutlich mit 32:24 an die Brandenburger und Horch ist sich sicher: "Sie sind deutlich kompakter als die Rangsdorfer Zweite."

Eventuell gibt es vorher ein paar kleine Tipps beim Besuch der Handball-Bundesligastars von den Füchsen Berlin, die am 17. März in Müncheberg zu einer Trainingsstunde erwartet werden.

HSV Müncheberg/Buckow: Nserenguzi - Baaske (7/1), Kai Koszinski (8/3), Klemens Koszinski, (3), Kaatz, Machus, West (3), Krüger, Schenk (1), Jander (6)