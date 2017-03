Zehdenicker Feuerwehr braucht bessere Technik

artikel-ansicht/dg/0/

Vor allem mit notwendigen Ersatzbeschaffungen dürfte sich die Arbeitsgruppe in nächster Zeit beschäftigen, aber auch mit der Frage, wie mehr Freiwillige für den Dienst in der Feuerwehr gewonnen werden können. Denn die Tageseinsatzbereitschaft lässt schon seit langem aufgrund des Personalmangels zu wünschen übrig. Hartmut Leib sprach gar von einer prekären Situation. Wochentags sei oftmals nur der Löschzug Zehdenick zur Stelle. Ende vergangenen Jahres gab es 206 aktive Einsatzkräfte in elf Einheiten. 33 allein in der Kernstadt. Vor vier Jahren hatte der Löschzug noch 42 Aktive. Um ein Viertel ist die Zahl der Feuerwehrmitglieder binnen vier Jahren geschrumpft. Von 392 im Jahr 2012 auf 296 im vergangenen Jahr. Wie man auch um Nachwuchs werben kann, zeigt das Beispiel Templin. In Zehdenicks Nachbarstadt wird seit Anfang des Jahres plakativ für die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geworben. An Masten von Straßenlaternen entlang der Zehdenicker Straße ließ ein Unternehmer Plakate anbringen, die bekannte Templiner Feuerwehrleute zeigen.

Bevor die in Zehdenick wiederbelebte Arbeitsgruppe Brandschutz die Diskussion eröffnete, brachte Stadtbrandmeister Gerd Ritter die Chefs der im Stadtparlament vertretenen Fraktionen, Mitarbeiter der Verwaltung und der eigenen Truppe auf den neuesten Stand, was die Feuerwehr Zehdenick anbelangt. Was sehr aufschlussreich gewesen sei, so Hartmut Leib , der im Stadtparlament jüngst Bericht über die konstituierende Sitzung erstattete. Seit 2004, seitdem es die Arbeitsgruppe Brandschutz gibt, seien acht neue Feuerwehrstellplätze in Zehdenick gebaut worden. Insgesamt gibt es in der Stadt einen Löschzug und zehn Löschgruppen. Ausgestattet seien diese mit insgesamt 19 Großgeräten, also Einsatzfahrzeugen. Zwölf davon wurden seit 2004 durch neue ersetzt. Doch in den nächsten Jahren müssen Ersatzinvestitionen in Millionenhöhe getätigt werden. Schon 20 Jahre auf dem Buckel hat die Drehleiter des Löschzuges Zehdenick. Sie müsse nun dringend durch eine neue ersetzt werden, ansonsten sei die vollständige Einsatzbereitschaft nicht mehr gewährleistet, wie ein Ausfall des Fahrzeuges kürzlich schmerzlich vor Augen geführt habe, verdeutlichte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). Allein die neue Drehleiter schlage mit einer halben Million Euro zu Buche. Die Arbeitsgruppe könne zwar eine wichtige Arbeit leisten, indem sie Prioritäten benennt und auf eventuell vorhandene Missstände hinweist. Brandschutz aber sei eine Pflichtaufgabe der Kommune. Die sei also verpflichtet, diesen zu gewährleisten und könne sich nicht vor notwendigen Investitionen drücken. In Sachen Ausbildung gibt es nach Einschätzung des Stadtbrandmeisters noch Reserven. Auf die Probleme mit dem Digitalfunk wies der stellvertretende Stadtbrandmeister Gerd Leege hin. Wegen der landesweiten Schwierigkeiten war die neue Technik mit Verzögerung in Zehdenick eingeführt worden.