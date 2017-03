Zäher Kampf um zweites Eisenbahngleis

artikel-ansicht/dg/0/

In Polen starten Bauvorhaben schneller: Nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) will die polnische Seite ihre Verpflichtung aus einem Staatsvertrag mit Deutschland pünktlich erfüllen. Noch in diesem Jahr soll die Ertüchtigung der Strecke zwischen Stettin und der Staatsgrenze beginnen und 2020 fertig sein. Ziel ist die Wiederaufnahme eines schnelleren Schienenverkehrs von und nach Berlin. Derzeit benötigen Reisende für die grenzüberschreitende Verbindung mindestens zwei Stunden. Künftig sollen es weniger als 90 Minuten sein.

Während Polen seine zehn Kilometer baut, zankt man sich auf deutscher Seite mit den Planungen herum. Es geht um den 30 Kilometer langen Abschnitt zwischen Passow (Uckermark) und der Staatsgrenze hinter Rosow. Zwar besteht über die dringend notwendige Elektrifizierung Einigkeit, nicht jedoch über das vom Land Brandenburg und der Uckermark geforderte zweite Gleis. Die Anlagen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistung Richtung Osten abtransportiert.

Doch schon seit Jahren steigt das Verkehrsaufkommen zwischen den Metropolen Stettin und Berlin. Nur nicht auf dem Gleis. Wegen des zwangsweisen Umstiegs in Angermünde und der viel zu langen Reisezeit der immer noch mit Diesel fahrenden Züge nutzen viele Reisende lieber die Autobahn. Dort rollen Sammeltaxen und Busse im Takt zu den Berliner Flughäfen sowie in die Innenstadt und zurück. Schätzungen gehen von 700 Menschen pro Tag aus. Die Ticketpreise liegen bei ein paar Euro.

Um das Bahntempo deutlich zu erhöhen, soll die umstrittene Strecke nun bis 2023 elektrifiziert und eingleisig ausgebaut werden - drei Jahre später als vorgesehen. Die Kosten liegen bei 260 Millionen Euro. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist eine Überholspur an zwei Stellen geplant. Die Anregung des Landes zu einer durchgehend zweigleisigen Verbindung habe der Bund nicht aufgegriffen, heißt es im Brandenburger Infrastrukturministerium.

Unklar ist nun, warum sich der Ausbau um weitere drei bis vier Jahre verzögert, wenn doch kein zweites Gleis kommt. Die Botschaft löste in der Uckermark Enttäuschung aus. Landrat Dietmar Schulze reagierte hochgradig verärgert auf eine Mitteilung des VBB. Er hatte erst vor wenigen Tagen in der Bahnzentrale vorgesprochen, um die Sinnlosigkeit einer eingleisigen Strecke zu betonen.

Man müsse nicht nur den wachsenden Personenverkehr zu den Berliner Flughäfen, sondern auch den steigenden Güterverkehr zum Stettiner Hafen im Blick haben, meint der Prenzlauer SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke. Er fordert eine schnelle Umplanung. Brandenburg habe mittlerweile ein Gegengutachten über das prognostizierte Verkehrsaufkommen im Bundesministerium vorgelegt. Ergebnis: steigender Bedarf. "Wenn wir jetzt nicht reagieren, kommt das zweite Gleis nie mehr", so seine Befürchtung.

Das brandenburgische Infrastrukturministerium bestätigt laufende Gespräche. Allerdings könne es durch Veränderungen der Vorentwurfspläne zu weiterem Zeitverzug kommen. "Aufgrund der bisher erreichten Planungstiefe können derzeit keine konkreten Aussagen zum Zeitplan gemacht werden", heißt es aus dem Bundesbauministerium. (Mit Adleraugen)