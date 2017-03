artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die ersten Untersuchungsergebnisse zur Todesursache des Eisbären-Jungen Fritz im Tierpark wird es frühestens in 14 Tagen geben. "Wenn es schnell geht, haben wir sie in zwei Wochen. Bei Knut hat es damals zwei Jahre gedauert", sagte Steven Seet, Sprecher des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung, am Mittwoch. Dort wird der Kadaver des kleinen Eisbären auf Viren, Bakterien und Parasiten untersucht. Der vier Monate alte Eisbär war am Montagabend an Multiorganversagen nach einem schweren Leberschaden gestorben. Sein Geschwisterchen war schon kurz nach der Geburt im November gestorben.