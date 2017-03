Funkturm macht Kirche Konkurrenz

artikel-ansicht/dg/0/

Borgsdorf (OGA) Einen neuen Mobilfunkmast will die Deutsche Telekom auf dem Gelände des alten Gutshofs in Borgsdorf errichten. Mit einer Höhe von 42,8 Metern würde er die Pinnower Kirche überragen, die sich fast gegenüber dem geplanten Standort befindet.

Mobil telefonieren möchte fast jeder, also sind auch die entsprechenden Funktürme dafür unabdingbar. Trotzdem sind die Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung und Stadtverordnete aber von dem geplanten Standort auf dem alten Gutshof-Gelände an der Hauptstraße/Veltener Chaussee nicht gerade begeistert.

"Das macht dann die Hoffnung auf die Entwicklung eines Wohngebiets total kaputt", vermutet Roland Luchterhand, Fachdienstleiter für Planung, der den Stadtentwicklungsausschuss über das Vorhaben informierte. "Im Umfeld dieses Mastes wohnt dann keiner mehr."

Zu dem Baugenehmigungsverfahren, das beim Bauordnungsamt des Kreises läuft, wird die Stadt lediglich zu einer Stellungnahme aufgefordert. Auf dem großen Gelände stehen nur wenige genutzte Häuser sowie einige Ruinen, sodass eine Umgestaltung und künftige Bebauung mit Wohnhäusern zumindest möglich schien. Die Stadtverwaltung werde sich in ihrer Stellungnahme dafür einsetzen, dass der Mast eher an den Rand des Flurstücks gerückt werde, so Luchterhand.

Kreissprecher Ronny Wappler bestätigt, dass seit Mitte Dezember ein Bauantrag von der Deutschen Funkturm GmbH (DFMG), einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG, für einen Funkmast nebst Schaltschrank vorliegt. Die DFMG plant, realisiert und vermarktet die Antennenträger für die Telekom. Das Verfahren sei aber noch nicht abgeschlossen. Naturschutz- und Strahlenschutzbelange müssten unter anderem noch geklärt werden.

"Schön ist das natürlich nicht. Der Blick in die Gegend ist dann beeinträchtigt", sagt Klaus Sokol, Vorsitzender des Fördervereins der Pinnower Kirche, zu den Plänen. Die Telekom sollte dann doch lieber gleich einen Aussichtsturm aus dem Sendemast machen, sagt der Borgsdorfer halb im Scherz. "Zumindest wäre von oben dann nicht der Mast zu sehen - dafür aber umso besser unsere Kirche."