Busfahrten enden in Wasserstraße

Bad Freienwalde (MOZ) Der Fall erinnert ein wenig an Schilda. Die beiden Parkplätze für Reisebusse in der gerade erst ausgebauten Wasserstraße in Bad Freienwalde dürfen eigentlich nicht angefahren werden. Denn Busse kommen zwar in die Wasserstraße hinein, aber legal nicht wieder heraus.

"Busse dürfen nicht rückwärts fahren - auch nicht mit Einweiser", sagte Rainer Texdorf, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes der Stadt Bad Freienwalde, jetzt in der Sitzung des Bauausschusses. 850 000 Euro hat die Stadt vergangenes Jahr in den Ausbau der Wasserstraße am Rand des Stadtzentrums investiert. Erst vergangenen November war sie mit einem symbolischen Scherenschnitt für den Verkehr freigegeben worden. Auf Wunsch der Bad Freienwalde Tourismus GmbH ließ die Stadt am Straßenrand zwei Parkplätze für Reisebusse bauen.

Doch diese können eigentlich nicht angefahren werden, so der Behördenchef. Denn auf der Wasserstraße können Busse nicht drehen. Der Parkplatz des ehemaligen Norma-Marktes sei zu klein für den Wenderadius eines Busses, sagte Texdorf. Der Verkehr von der Wasserstraße fließt über die Brückenstraße zurück in die Stadt. Doch diese sei wegen einer fehlenden Tragschicht für Lastwagen und Busse nicht geeignet, so Texdorf. Häuser am Rand wiesen bereits Risse auf. Deshalb sei die Brückenstraße mit einer Bake für schwere Fahrzeuge gesperrt.

Die Rechtsprechung für Reisebusse ist nicht eindeutig. "Busse im Linienverkehr dürfen nicht rückwärts fahren und benötigen eine Wendeschleife", bestätigte Bernd Hönicke vom Bad Freienwalder Betriebshof der Barnimer Busgesellschaft (BBG). Die Straßenverkehrsordnung erlaube auch Bussen das Rückwärtsfahren - mit Einweiser, erklärte dagegen Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß und zitierte dabei Paragraf neun, Absatz fünf der Straßenverkehrsordnung: "Wer ein Fahrzeug fährt, muss sich beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden und beim Rückwärtsfahren darüber hinaus so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen.?" Rainer Texdorf zieht Parallelen zur Müllabfuhr. Der Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) habe der Stadt mitgeteilt, dass nach einem schweren Unfall Müllfahrzeuge auch mit Einweiser nicht mehr rückwärts fahren dürfen.

Er selber habe bei der Präsentation des ersten Entwurfs dem Planer die Frage gestellt, wie die Reisebusse aus der Wasserstraße herauskommen, sagte Texdorf. Darauf habe dieser auf die Brückenstraße verwiesen.

"Ist es denn nicht möglich, auf der Brache vor dem VFBQ einen Buswendeplatz zu bauen", fragte Hans-Ulrich Lanäus (SPD), sachkundiger Einwohner im Bauausschuss. "Das sind wertvolle städtebauliche Flächen, für die wir sogar einen Architektenwettbewerb ausgelobt haben", lehnte Texdorf den Vorschlag ab.

Problem beim Ausbau der Brückenstraße, eine Einbahnstraße, sei, dass die Anliegerbeiträge so hoch ausfallen, erklärte Texdorf. Daher lehnten die Stadtverordneten den Ausbau ab. Von der Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 358 000 Euro seien 328 000 Euro umlagefähig. Weil die acht Anlieger so große Grundstücke haben, liege der einmalige Spitzenbeitrag bei 37 000 Euro. Als sozialverträglich gelten sieben Euro pro Quadratmeter. In der Brückenstraße jedoch liege der Anliegerbeitrag bei mehr als 14 Euro pro Quadratmeter.

Weil die Anlieger von einem Ausbau der Brückenstraße nicht profitieren, lasse die Stadt bei der Kommunalaufsicht den atypischen Fall prüfen, sagte Texdorf. Damit werden sie nicht für den Ausbau der Fahrbahn, sondern nur für den Bau von Gehweg und Straßenbeleuchtung herangezogen. Dadurch reduziere sich der Beitrag deutlich. "Vom Ausbau profitieren nur wir als Stadt, weil wir das Problem mit den Reisebussen klären können", so der Bauamtsleiter. Zudem diene die Brückenstraße bei Unfällen auf der B167 als Ausweichstrecke.

Im Bauausschuss gab es unterschiedliche Auffassungen. "Ich habe Bauchschmerzen mit dem atypischen Fall", sagte Olaf Schröder (CDU). Wolfgang Mühlenhaupt (SPD) warnte vor Streit mit Anliegern der Goethestraße oder des Fliederwegs.