25 Millionen Euro Investitionsstau

Sportplatz der Grundschule Am Botanischen Garten: Die Sanierung der Freisportanlage ist bereits in Planung. © René Matschkowiak

Drei Ausschüssen zugleich - Bildung/Sport, Stadtentwicklung/ Wirtschaft und Jugendhilfe - legte Ellen Otto die Entwurfsplanung vor. Die Leiterin des Schul- und Sportverwaltungsamtes verdeutlichte: "Es fehlen vor allem Sporthallen, die das Training von Ballsportarten ermöglichen. Derzeit teilen sich oft mehrere Klassen vormittags eine Halle." Zugleich würden mehrere Schulfreisportanlagen inzwischen solche Qualitätsmängel aufweisen, dass die Kosten für eine Sanierung denen für einen Neubau gleichkämen.

"Maßnahmen sind überall gleichzeitig notwendig, aber die Schwerpunktsetzung und ein Zeitplan sind Bestandteil des Aushandlungsprozesses in den Ausschüssen, bevor sie im Haushaltsplan erfasst werden", antwortete Ellen Otto auf eine Frage von René Wilke (Die Linke), ob es bereits einen Zeitplan gäbe. Gleichwohl setzt die Stadt mit einer Prioritätenliste Schwerpunkte. Der Neubau einer neuen Sporthalle in West etwa ist vorerst verworfen, da die Stadt eine Konzentration von Sportanlagen im Zentrum, konkret im Sport- und Freizeitpark Hermann Weingärtner am Buschmühlenweg anstrebt. Diese könnten von mehreren Schulen und Vereinen genutzt werden. Neben einer Leichtathletik-Kampfbahn hält die Stadt an einer Drei-Felder-Halle fest, "die im Schulsport vor allem für Ballsportarten sowie für Veranstaltungen genutzt werden soll, da sie über eine Tribüne verfügt", betont die Amtsleiterin. Die bisher einzige Halle mit Zuschauerbereich an der Sabinusstraße reicht nicht mehr aus.

Als weiterer Standort zur Konzentration und Bündelung von Sportanlagen wird die Fritz-Lesch-Sportstätte am Damaschkeweg genannt, die perspektivisch ebenfalls eine neue Leichtathletikanlage und einen Kunstrasenplatz erhalten soll.

Fortgeschritten sind bereits die Maßnahmen für einen neuen Trainingsplatz im Weingärtner-Sportpark, den der 1. FC Frankfurt für seinen Nachwuchs benötigt und für den dieser bereits einen Förderantrag gestellt hat.

Als Michael Katzke (LBKF) angesichts der Vielzahl der Maßnahmen nachfragte, wie hoch der Finanzierungsbedarf vor ein paar Jahren gewesen wäre, musste Ellen Otto eingestehen: Die 13 Millionen Euro, die in der Sportentwicklungsplanung von 2009 genannt werden, sind auf 25,3 Millionen Euro angewachsen. Darin eingeschlossen sind 3,5 Millionen für Anlagen unter Regie des Sportzentrums am Olympiastützpunkt, für die mit Landesförderung zu rechnen ist.

Der Entwurf, der sich auch mit der Übertragung von Sportanlagen an Vereine, der Neustrukturierung der Sportstättenvergabe und der Überarbeitung der Benutzungs- und Entgeltordnung befasst, soll nach der Diskussion in den Ausschüssen am 8. Juni in der Stadtverordnetensitzung beschlossen werden.

Der Entwurf ist im Internet zu finden unter: https://frankfurt-oder.de/Bürger/Gesellschaft-Leben/Sport-Freizeit (Informationen zur Sportentwicklungsplanung)